Koronaviruksen läsnäolon voi Virossa huomata jo heti Tallinnan satamassa, jossa joutuu nyt taas jonottamaan monen vuoden jälkeen.

Viking Linen aamulaivalla Helsingistä saapuneet matkustajat kävelytetään kaikki lämpökameran edestä, mikä venyttää maihin pääsemistä noin puolella tunnilla. Lämpökameralla Viro yrittää tunnistaa kuumeilevat matkustajat ja ohjata heidät sen jälkeen hoitoon.

Viruksenpelko oli nähtävissä laivallakin, jossa oli reippaasti vähemmän matkustajia kuin yleensä keväisenä arkiaamuna.

Pörssiyhtiö Viking Line antoi koronaviruksesta johtuvan tulosvaroituksen tämän viikon keskiviikkona. Varoituksen mukaan yhtiön toimintaedellytykset risteilymarkkinoilla ovat heikentyneet oleellisesti eikä yhtiö pysty arvioimaan tulevaa kehitystä.

Kristallipallo ei riitä

Tallinkin laivoilta on kadonnut kevään aikana koronaviruksen vuoksi kymmeniä tuhansia matkustajia. Tallink-konsernin viestintäpäällikön Katri Linkin mukaan noin 20 000 matkustajaa on peruuttanut matkansa helmi-huhtikuussa. Kyse ei ole enää vain aasialaisista, jotka alkoivat perua matkojaan ensimmäisinä.

”Myös matka-ajankohdan siirtämisiä on ollut runsaasti, noin 20 prosenttia enemmän kuin tavallisesti.”

Poikkeuksellisella tavalla Tallink tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta lykätä jo ostettua matkaansa ilmaiseksi.

Linkin mukaan Tallink on tehnyt kaiken tehtävissä olevan pyrkiessään estämään viruksen leviämisen. Ensimmäiset koronavirusta koskevat ohjeistukset Tallink antoi laivoilleen, hotelleilleen ja muihin yksikköihinsä jo tammikuussa.

”Tulevaisuuden ennustamiseen ei riitä nyt edes kristallipallo. Uskomme ja toivomme, että tilanne muuttuu viikko viikolta paremmaksi.”

Viron hallitus aikoo kieltää kaikilta kansainvälisiltä risteilyaluksilta saapumisen Tallinnaan toukokuulle saakka. Kielto ei koskisi reittialuksia eli muun muassa Helsinki-Tallinna-reitti jäisi auki.

Pieni ja riippuvainen

Eri arvioiden mukaan juuri Viro on yksi niistä Euroopan maista, joihin koronavirus iskee kaikkein lujimmin – siitä huolimatta, että Virossa oli torstaina illansuuhun mennessä diagnosoitu vasta alle 20 koronatartuntaa.

Viro on pieni ja avoin vientikaupasta täysin riippuvainen talous, jonka tärkein elinkeino on turismi kerrannaisvaikutuksineen. Tämä vuosi oli lähtenyt Viro-turismilla ja etenkin Viron majoituslaitoksilla hyvin käyntiin, mutta tilanne on sen jälkeen muuttunut nopeasti.

Tammikuussa Virossa kellotettiin 25 prosenttia enemmän suomalaisia majoittujia kuin viime vuonna samaan aikaan.

Viron hotelli- ja ravintolaliiton johtaja Peter Roose kertoi torstaina uutisportaali Delfissä, että useissa Viron hotelleissa on varauksista peruttu nyt sata prosenttia.

Roosen mukaan näyttää siltä, että hotellien täyttyvyys romahtaa maaliskuussa 60−70 prosenttia.

Turismin hiipuminen lyö Virossa erityisen lujaa myös asuntokauppaa, sillä iso osa asunnoista ostetaan velkarahalla Airbnb-majoitustoimintaan, jossa asiakkaat ovat valtaosin ulkomailta.

Virolaiset tapahtumanjärjestäjät puolestaan luonnehtivat talouslehti Äripäevissä koronapaniikkia pahimmaksi iskuksi toiminnalleen koskaan ja jopa pahemmaksi kuin vuosien 2008−2010 superlamaa.

Pääministeri Jüri Ratas on kehottanut virolaisia välttämään yli sadan ihmisen joukkotapahtumia.

Ratas on muodostanut Viroon erityisen ministerivaliokunnan, jolta on odotettavissa lisää toimia koronavirusta vastaan. Ratas on kuvannut Viron olevan hätätilanteessa, mutta ei ollut vielä torstaina illansuussa varsinaisesti julistanut kansallista hätätilaa.

Suomalaisten lemmikkikohteet Tallinnassa kuten Estonia-teatteri ovat ilmoittaneet konserttien poisjäämisistä. Epämääräiseen tulevaisuuteen lykätään myös esimerkiksi moskovalaisen Helikon-Operan odotettu Georg Ots -kappale Tallinnan Alexela-konserttisalissa.

Ei ankaria säästötoimia

Viron kylpylähotellien liiton toimitusjohtaja Aire Toffer kertoo Postimees-lehdessä, että ulkomaiset turistiryhmät ovat peruneet varauksiaan viime viikkoina ”massiivisella tavalla”.

”Peruutukset koskevat kaikkia asiakasryhmiä bisnesmatkailijoista seminaarituristeihin, ja niitä tulee tunti tunnilta lisää etenkin Viron naapurimaista”, hän täsmensi lehdessä.

Suomalaisten suosiman kylpylähotelli Viikingin, Pärnussa, edustaja kertoo samassa lehdessä, miten matkojen peruutuksia ja lykkäyksiä syksyn tulee etenkin seniorimatkaajilta pohjoismaista.

Tallinnassa hotelli Virun johtaja Klaus Ek ei halua kommentoida koronaviruksen vaikutusta hotellin täyttyvyyteen. Hän ohjaa kysymyksen SOK:n riskienhallintapäällikölle Mikko Koskiselle, joka on valmis keskustelemaan teemasta vain yleisellä tasolla.

Viron hallitus ja keskuspankki, Eesti Pank, ovat luvanneet tukea maan taloutta koronakriisissä, mutta eivät ole vielä kertoneet käytännöntoimista.

Valtiovarainministeri Martin Helme totesi talouskriisin jo alkaneen Virossa, mutta lupasi, ettei hallitus ryhdy sen aikana samanlaisiin ankariin säästötoimiin kuin kymmenen vuotta sitten. Hän kuitenkin lisäsi, että kriisin kaikkien vaikutusten korvaamiseen valtio ”ei anna vekseliä”.

Tallinnan pörssin OMXT-indeksi romahti torstaina 9,14 prosenttia, mikä on viimeisen 20 vuoden ennätys.

Testi 81 eurolla

Jotkin tahot Virossa ovat haistaneet koronassa myös mahdollisuuden tienata. Virolainen lääkäriasemaketju Medicum tarjoaa perjantaista alkaen yhteistyössä Synlab-laboratorion kanssa maksullista koronavirustestiä heille, joilla ei ole koronaoireita ja jotka eivät ole käyneet riskialueilla kuten Italiassa. Testin hinta on 81 euroa.

Riskialueilla käyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia Medicum kehottaa testaamaan itsensä julkisessa terveydenhuollossa.

