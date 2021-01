Erikoistutkija, filosofian tohtori Riku Keski-Rauska ihmettelee presidentti Tarja Halosen Ylen Ykkösaamussa antamia kommentteja Venäjän tilanteesta.

”Mitä ihmettä Tarja Halonen puhuu Ykkösaamussa Venäjästä? Onko siis niin, että Putinin nihkeä suhtautuminen (myrkyttää,vangitsee) Navalnyihin johtuu venäläisten miesten tavasta "keskustella" asioista”, hän tviittaa.

Halonen otti Ykkösaamussa kantaa Venäjän ja sen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pidätykseen. Hän nosti samalla esiin ”venäläisten miesten keskustelutyylin.

”Kyllähän se venäläisten miesten keskustelutyyli on tullut puolin ja toisin hyvin esiin. Se ei ole ehkä ihan kaikkien meidän mielestä hyvien tapojen mukaista. Pitäisi nähdä, mikä siellä on takana. Pelottelu toisaalta on ollut pitkään tällaisissa maissa osa käyttökategoriaa, sitä millä tavalla toimitaan. Jos Navalvyille nyt sattuisi jotakin, se löisi lisää voimaa liekkeihin. Sen kanssa pitää olla aika varovainen”, Halonen sanoi.

Keski-Rauska pitää ulostuloa erikoisena.

”Olihan tuo jokseenkin erikoinen tapa katsella naapurin tapahtumia.”

Halonen arvioi samalla, että Navalnyitä tukevat jättimielenosoitukset osoittavat myös venäläisten turhautumista maan asioiden hoitoon yleisemmin.

”Navalnyin puolestahan mielenosoittajat ovat alkuun olleen, mutta nyt näyttäisi siltä, että siinä purkautuu samalla venäläisten turhautuminen koko hallintokulttuuriin. Muista maista on nähty, että on yksi muutostavoite ensin, mutta sitten kun se laajenee ja ottaa enemmän tulta, niin se on vähän kuin pensaspalo. En osaa sanoa, mihin se johtaa. Minun on vaikea sanoa, mikä olisi se oppositio, jonka varaan voitaisiin rakentaa. Muutostarvetta on, se on ihan selvä. En ole ihan vakuuttunut tällä hetkellä siitä, että muutoksentekijä olisi Navalnyi”, hän arvioi.

