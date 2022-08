Ukrainalaisviranomaiset ja Yhdysvaltain Kiovan-lähetystö varoittavat Venäjän lisääntyvistä ohjusiskuista Ukrainan kaupunkeihin maan itsenäisyyspäivänä keskiviikkona ja muuten lähipäivinä. Viranomaiset ovat peruneet julkiset itsenäisyyspäivän tapahtumat muun muassa Kiovassa kohonneen uhan vuoksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi saaneensa tietoa asiasta Ukrainan tiedustelupalvelulta sekä kansainvälisiltä kumppaneilta. Yhdysvallat on julkisesti varoittanut Venäjän voivan iskeä ukrainalaisiin siviilikohteisiin sekä hallinnon infrastruktuuriin tulevina päivinä ja kehottanut kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta. Varoituksen antoi maan Kiovan-lähetystö.

Kansalaisia kehotti varovaisuuteen myös Ukrainan puolustusministeriö. Dnipron kaupungissa pormestari kehotti asukkaita pysymään pommisuojissa Venäjän tiistaisen ohjusiskun vuoksi, brittilehti The Guardian kertoo.

Zelenskyi huomautti kohonneesta iskujen uhasta varoittaessaan, että Venäjä on toisaalta uhannut koko Ukrainaa päivittäin hyökkäyksen alusta 24. helmikuuta alkaen. Hänen mukaansa Ukraina tulee vastaamaan voimalla hyökkäyksiin maan 31. itsenäisyyspäivänä.

Venäjän uskotaan käyttävän uusien iskujen perusteena myös venäläisen nationalisti-ideologi Alexander Duginin tyttären surmaa autopommilla. Venäjä väittää iskua Ukrainan tekemäksi, minkä Ukraina voimakkaasti kiistää. Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja ennakoi Guardianin mukaan Venäjän turvallisuuspalvelun lavastavan venäläiskaupungeissa terrori-iskujen sarjan saadakseen nostatettua tukea sodalle Ukrainassa, ja Duginin tyttären surma olisi hänen mukaansa ensimmäinen tästä sarjasta.

Ukrainan puolustusministeriltä toiveikas lausunto

Keskiviikkona tulee kuluneeksi myös tasan kuusi kuukautta Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta. Sota ei ole edennyt kuten Venäjä suunnitteli – edes itäistä Donbassin aluetta ei ole vallattu kokonaan – ja Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov sanookin CNN:n haastattelussa, että sodan ”pahin skenaario on jo takanamme, ohitettu”.

”Olemme nyt tilanteessa, että pyrimme vakauttamaan kaikki rintamat joukkojen liikuttelulla, ja olemme luoneet hyviä pidäkkeitä”, hän sanoo.

Reznikovin mukaan Ukraina on siirtymässä sodassa uuteen vaiheeseen, vastahyökkäyksensä laajentamiseen ja ”uudelleensuuntaamiseen”.

Ukraina on kyennyt puolustautumaan länsimaisen, etenkin Yhdysvaltain aseavun tuella, ja Yhdysvallat on median mukaan jälleen ilmoittamassa massiivisesta apupaketista Ukrainalle. The Guardianin mukaan ase- ja turva-apua annettaisiin nyt noin kolmen miljardin euron edestä. Muun muassa puolustusministeriö on julkaissut tuoretta kuvaa ammuslähetyksistä Ukrainaan.

