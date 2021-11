Kansanedustaja. Veronica Rehn-Kivellä (r) on kolme kärkiteemaa: työntekoon kannustava verotus ja sosiaaliturva, kaikille suomalaisille toimiva terveydenhoito ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Hän on herkeämätön ydinvoiman vastustaja. Vaikka ydinvoima ei ole fossiilista energiaa, hän ei näe sitä riittävän turvallisena pitkällä tähtäimellä, sillä ”vaara on aina olemassa”.

Kuva: OUTI JÄRVINEN