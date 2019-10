Media-alan yrittäjä Marja Heinonen kertoo voineensa fyysisesti pahoin seuratessaan äärioikeiston mielenosoitusta Berliinissä tällä viikolla, kun kaupungissa vietettiin saksojen yhdistymisen 29. vuosipäivää.

”Päätin lähteä kuljeskelemaan samoille kulmille Berliinissä. Fiilistelemään. Ihan sattumalta nousin U-bahnista keskelle poliisimuuria ja Friedrichstrassella istuvia mielenosoittajia. Poliiseja, poliisikoiria, aseita, pamppuja, “isoveljen” valvovia kameroita … tunnelma oli kireä ja jännittyi entisestään, kun poliisit alkoivat kantaa mielenosoittajia pois Friedrichstraßelta. He tekivät tilaa ”Wir für Deutschland” -ryhmän 1000-päiselle mielenosoituskulkueelle. Marssimassa oli mm. uusnatseja ja äärioikeistolaisia. Natsitervehdykset ja Hitler-sympatiaa pursuavat kyltit olivat osa kulkuetta. Myönnän, että fyysisesti voin pahoin”, Heinonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Heinonen arvioi, etteivät kuluneet 29 vuotta ole tehneet Saksasta yhtenäistä.

”Tutkimukset osoittavat, että itäsaksalaiset ovat edelleen eri kastissa länsisaksalaisiin nähden. Palkat ovat huonommat, elintaso on alhaisempi, elintavat ovat huonommat. Siellä myös on ollut hedelmällisin kasvualusta äärioikeiston nousulle, rasismille ja syrjinnälle, joka kohdistuu muihin ryhmiin. Syrjityt ja poljetut alkavat helposti syrjiä ja polkea jalkoihinsa toisia. Haikailu johonkin muuhun on luonnollista, kun nykyolot ovat huonot”, hän kommentoi.

Berliner Morgenpost -lehden mukaan mielenosoituksessa nähtiin natsitervehdyksiä ja kuultiin ”sieg heil” -huutoja, joihin poliisi ei juuri reagoinut.

Heinonen sanoo, että on demokratian hengen mukaista, että myös saksalaismielisille sallitaan mielenosoitus.

”Demokratiassa on kyse erilaisten näkökulmien kirjosta. Mutta demokratian henkeen kuuluu myös se, että eri näkökulmat sovitellaan neuvottelemalla ja toista osapuolta kunnioittamalla. Nyt osa saksalaismielisten kulkueen osanottajista halusi vain haastaa riitaa ja haki konfliktia. On absurdia, jos tarvitaan poliisit turvaamaan demokratia. Jäin pohtimaan, miten pitkälle demokratian nimissä pitää antaa kaikkien äänien kuulua. Suomessakin tuttu keskustelunaihe. Raja on loukkaamisessa ja ihmisarvon alentamisessa. Kukaan ei ole toisen yläpuolella. ”