Oppositiopuolue perussuomalaiset vaatii pääministeri Antti Rinnettä (sd) tekemään johtopäätökset Posti-kohun takia. Aiemmin kokoomus on väläyttänyt välikysymystä Rinteen ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) Posti-puheiden takia.

Paatero on antanut ristiriitaisia tietoja Postiin liittyen ja vedonnut kommunikaatio-ongelmiin Postin kanssa. Hän on kertonut käyvänsä kommunikaation parantamisesta keskusteluja Postin ja Postin hallituksen kanssa. LUE LISÄÄ:

Posti-kohun tiimellyksessä on yritetty saada selvää siitä, mitä erityisesti Paatero tiesi ja missä vaiheessa. Pakettilajittelijat siirtyivät heti syyskuun alussa Postin tytäryhtiöön liikkeenluovutuksella. Paatero ja Rinteen johtama sdp ovat sanoneet Helsingin Sanomien mukaan kuulleensa asiasta vasta 3.9. Myöhemmin Paatero myönsi, että tieto oli tarjolla jo 21. elokuuta. LUE LISÄÄ:

Liikkeenluovutuksella on iso merkitys, sillä samalla 700 pakettilajittelijaa siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin, mikä oli lopulta koko Posti-riidan vaikein kysymys. Asiasta on päästy aamupäivällä sopuun. LUE LISÄÄ:

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii nyt pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista. Ilmoituksessa tulee perussuomaisten mielestä käydä selkeästi ilmi, onko eduskunnalle kerrottu ”muunneltua totuutta” Postin tilanteen taustoista ja ministereiden yhteydestä asiaan.

”Viimeisen parin kuukauden aikana tarinat ovat muuttuneet pahimmillaan muutaman tunnin välein. Ensin Postin suunnitelmista ei tiedetty etukäteen, sitten tiedettiin, sitten niille oli annettu jopa siunaus, sitten ei ollutkaan, ja sitten olikin väärä päivä kalenterissa siitä, milloin työehtosopimusten siirto tapahtuu”, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho luettelee tiedotteessa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (ps) on samoilla linjoilla.

”Hallituksen luottamus on vaakalaudalla. Vaadimme, että hallitus antaa selvityksen huolimattomuudestaan ja väärien tietojen antamisesta", Tavio toteaa.

Perussuomalaiset huomauttavat tiedotteessaan, että ministereiden on nautittava eduskunnan luottamusta. Perussuomalaisten mielestä pääministeri Rinteen tulisi nyt tehdä johtopäätökset, kun on käynyt ilmi, että tarinaa on peitelty tai muunneltu.

Aiemmin Halla-aho arvioi Ilta-Sanomille, että perussuomalaiset tulee puhumaan kokoomuksen väläyttämästä välikysymyksestä Posti-kiistassa.

”Meidän täytyy ensin nähdä, mitä kokoomus aikoo tehdä, jotta voimme ottaa kantaa siihen, että olemmeko mahdollisesti mukana”, Halla-aho sanoi Ilta-Sanomille tiistaina.

”Välikysymys on tapa herättää huomiota. Aiomme puhua kokoomuksesta riippumatta. Ihmettelisin, jos aihe ei kyselytunnilla tulisi esille.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kyseli jo maanantaina blogissaan, puhuivatko pääministeri Rinne ja omistajaohjausministeri Paatero totta eduskunnan edessä.

”Hyvä pääministeri Rinne ja omistajaohjausministeri Paatero, milloin saitte tietää Postin työntekijöiden liikkeenluovutuksesta Posti Palvelut -tytäryhtiöön? Mitä Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola on teille ennen toteutunutta liikkeenluovutusta kertonut?” Orpo muun muassa kyseli blogissaan.

Orpon mukaan Postin ympärillä vallinneen ”sekamelskan” vaikutukset ovat niin suuret, että suomalaisten on saatava tietää totuus tapahtumista.

Kokoomuksen ja oppositiosta myös kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmät kokoontuvat tänään ryhmäkokouksiin käsittelemään omistajaohjausta ja työmarkkinapolitiikkaa. Kokoukset alkavat kello 14.30.