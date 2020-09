Kuhmon kaupunki pääsee aloittamaan koronarajoitusten purkua, sillä uusia tartuntoja ei ole havaittu viikonloppuna.

”Lä­hi­viik­ko­jen ai­kaan on mah­dol­li­ses­ti odo­tet­ta­vis­sa joi­ta­kin sa­maan ryp­pää­seen liit­ty­viä yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja, mut­ta var­si­nai­nen epi­de­mia on tois­tai­sek­si ohi. Ka­ran­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä noin 200 hen­ki­löä, mää­rä puo­littuu vii­kon lop­puun men­nes­sä”, Kainuun sote kertoi tiedotteessaan sunnuntaina.

Samalla Kainuun sote muis­tut­taa et­tä vaik­ka Kuh­mon ko­ro­na­ry­väs­ty­mä näyt­tää nyt laan­tu­neen, vi­ruk­sen uh­ka on edel­leen ole­mas­sa.

”Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa ko­ko Kai­nuus­sa ja oi­kean­lai­nen ys­ki­mi­nen, kä­si­hy­gie­nia ja tur­vae­täi­syyk­sien pi­tä­mi­nen on tär­keää. Hen­gi­tys­tieoi­rei­se­na on ha­keu­dut­ta­va ko­ro­na­tes­tiin ja väl­tet­tä­vä kon­tak­te­ja mui­den ih­mis­ten kans­sa. Myös THLn Ko­ro­na­vilk­ku so­vel­luk­sen käy­töl­le on Kai­nuun so­ten puo­les­ta vah­va suo­si­tus. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa maa­kun­nis­sa, mis­sä on to­det­tu­ja ko­ro­na­ta­pauk­sia edel­li­sen 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na. Kai­nuus­sa on voi­mas­sa ole­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus vii­koil­le 37 ja 38 ja si­tä jat­ke­taan, mi­kä­li uu­sia tar­tun­to­ja il­me­nee”, tiedotteessa sanotaan.

Kai­nuun so­te pur­kaa maa­nan­tai­na vie­rai­lu­kiel­lot van­hus­ten­hoi­don hoi­tokodeissa ja hoi­vayk­si­köis­sä , Kuh­moa lu­kuun ot­ta­mat­ta. Kuh­mon ke­hi­tys­vammaisten pal­ve­luyk­si­köis­sä, Kuh­mon hoi­to-ja hoi­va­ko­deis­sa, Kuh­mon ter­vey­sa­se­man ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa se­kä Kuh­mon mie­len­ter­veys- ja päih­deyk­si­köis­sä vie­rai­lu­kiel­to jat­kuu ai­na­kin tu­le­van vii­kon lop­puun saak­ka. Kuh­mon ke­hi­tys­vam­mais­ten työ- ja päi­vä­toi­min­to­ja sul­ku on 13.9.2020 saak­ka. Kuh­mon van­hus­ten päi­vä­toi­min­to­jen sul­ku on voi­mas­sa 13.9.2020 saak­ka. Kuh­mon osal­ta suo­si­tel­laan, et­tä yli 70-vuo­tiai­den luo­na väl­te­tään myös ko­tiin vie­rai­lu­ja.

”Sul­ku­jen ja suo­si­tus­ten pur­ku tu­lee ta­pah­tu­maan seu­raa­van vii­kon ai­ka­na, pyr­ki­myk­se­nä et­tä vii­kon ku­lues­sa Kuh­mos­sa ja muual­la Kai­nuus­sa ol­laan pa­lat­tu nor­maa­liin pal­ve­lu­jen ja toi­min­to­jen osal­ta. Suo­si­tus kuh­mo­lais­ten, muual­la opis­ke­le­vien opis­ke­li­joi­den etäo­pe­tuk­ses­ta pu­re­taan ja opis­ke­li­jat voi­vat tur­val­li­ses­ti pa­la­ta op­pi­lai­tok­siin 7.9. al­kaen. Pur­ku ei kos­ke eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin mää­rät­ty­jä.”

Suomessa todettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan sunnuntaina 30 uutta koronatartuntaa.

