Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen jättää paikkansa syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa. Hän kertoi asiasta keskustan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina.

”Puolueen vaalitappio oli dramaattinen. Mutta siihen, että minä astun sivuun, ei liity mitään dramatiikkaa. On uuden aika keskustalle. Kerroin julkisesti jo vaalien tietämillä, että harkitsen omaa asemaani puoluejohdossa kevään aikana. Tästä ratkaisusta syntyi minulle vahva tunne ja tasapaino. Juuri näin on hyvä toimia”, hän sanoi.

Pirkkalainen on toiminut keskustan puoluesihteerinä viisi vuotta. Hän kuvailee niitä puolueen historian vaikeimmiksi.

”Minun on rehellistä todeta, että nämä raskaat vuodet ovat vieneet minulta terän luoda uutta hetkellä, kun puolue sitä eniten tarvitsee. On aika kääntää sivua ja antaa mahdollisuus uusille ajatuksille ja uudelle otteelle. Se on puolueen ja minun yhteinen etu.”