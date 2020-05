430 miljoonaa -kampanja vaatii vetovälttelyn lopettamista sekä veropohjan tiivistämistä, oikeudenmukaista verojärjestelmää sekä veronmaksun läpinäkyvyyden lisäämistä. Keskustelua on herättänyt erityisesti se, että kampanja haluaisi muuttaa osinkoverotusta.

Keskuskauppakamari on arvostellut kampanjaa voimakkaasti. Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kirjoitti blogissaan tiistaina, että Finnwatchin esittämät toimenpiteet, joilla saataisiin kyseiset 430 miljoonan verotulojen lisäykset, on laskettu ”lähinnä suomalaisten yritysten ja yrittäjien verojen rajusta kiristämisestä, joka ei liity verovälttelyyn”. Romakkaniemi syyttää kampanjaa myös poliittisuudesta ja huomauttaa, että kampanjan malli on sama kuin sdp:n vuoden 2019 vaaliohjelmassa esittämä malli, jossa vaadittiin osinkoverotuksen uudistamista.

Finnwatch vastasi omalla kirjoituksellaan, jonka mukaan mitään esityksiä ei ole otettu sdp:n verotavoitteista tai minkään muunkaan puolueen tavoitteista.

”Kampanjan tavoitteet perustuvat OECD:n, erilaisten asiantuntijaryhmien ja akateemisten tutkijoiden sekä Finnwatchin omiin tutkimuksiin ja kannanottoihin.”

Helsingin Sanomat tarttui aiheeseen pääkirjoituksessaan eilen torstaina. Lehden mukaan kampanjan tavoitteena on itse asiassa tehdä veropolitiikkaa ja kiristää verotusta.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo tuohtui Helsingin Sanomille.

”Outoa, että HS lähti mukaan verovälttelyn puolesta taistelevan keskuskauppakamarin kampanjaan, jossa väitetään kansalaisjärjestöjen syyllistävän yrittäjiä, vaikka tavoitteena selvästi vaikuttaa poliitikkoihin, jotta epäkohdat korjataan. Se olisi myös valtaosan yrittäjistä etu”, hän tviittasi torstaina.

Hän jatkoi aiheesta tänään perjantaina kommentoimalla vastakampanjaa likaiseksi.

”Outoa että keskuskauppakamari lähti taisteluun verovälttelyn puolesta ja leimasi kaikki yrittäjät veronkiertäjiksi. Epäkohdista kun muutenkin kärsivät rehelliset yrittäjät. Linja ei valitettavasti yllättänyt, mutta vastakampanjan likaisuus yllätti, en muista Suomesta vastaavaa.”

Juho Romakkaniemi vastaa kuvaten Saramon tulkintaa erikoiseksi.

”Ei pitäisi olla epäselvää kenen agendalla kampanja on, kun katsoo minkä puolueiden kansanedustajat ja toimitsijat ovat sitä viime päivinä rajusti puolustaneet.”

Finnwatchin kampanja alkoi jo viime vuoden marraskuussa.

”Tällä viikolla Keskuskauppakamari käynnisti lokakampanjan #430miljoonaa -kampanjaa vastaan. En voi olla pohtimatta, johtuuko tämä siitä, että osa kampanjan vaatimuksista on päätynyt myös Vihriälän raportin suosituksiin ja poliittinen tilanne on muuttunut”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér kommentoi.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen toivoo hallituksen puuttuvan nyt asiaan.

”Hallituksen olisi nyt hyvä rauhoittaa tilanne. Tämä vaalikausi on syytä mennä osinkoveroissa turvallisesti hallitusohjelman mukaan. Yritykset ja yrittäjät tarvitsevat luotettavan ja vakaan näkymän yrittäessään selviytyä kriisin yli ja rakentaessaan tulevaisuutta.”