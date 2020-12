Eino Luostarinen, 94, ihmettelee henkilöitä, jotka uhmaavat koronaa, eivätkä käytä kasvomaskia ihmisten parissa liikkuessaan.

Sotaveteraanin päiväkäskyn huhtikuussa antaneen veteraanin mukaan tämä koskee erityisesti miehiä.

”Se on ihan turha rehennellä sitä vastaan ja näyttää, et mie oon hirveän mainio. Tuolla näkyy hyvin paljon valitettavasti miehiä ilman suusuojaa. Ei se nyt miehisyys paljoa kärsi, eikä mitään menetä, jos laittaa sen lapun. Se kuuluu kaikilla olla”, Luostarinen sanoo kotoaan.

Espoolainen sotaveteraani muistuttaa koronan osumisesta vanhusväestöön. Hän aikoo itse ottaa koronarokotteen heti, kun vuoro on.

”Heti menen tietysti. Se on niin hauska se pikku epeli, se virus, kun se katsoo, että minkä ikäinen tämä on. Ahaa, se on vanha, niin isketään kimppuun”.

Eino Luostarinen puhuu Uuden Suomen haastattelussa yksin viettämästään joulusta. Hän kertoo lisäksi tarinoita sota-ajalta, ja nekään eivät jätä kylmäksi. LUE JUTTU: