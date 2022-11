Ilmassa on jälleen merkkejä uudesta hallituskriisistä: Hallituskumppanit kritisoivat voimakkaasti keskustan irtautumista hallituksen linjasta ympäristövaliokunnassa, jonka mietintö luonnonsuojelulaista valmistui tänään.

Muut hallituspuolueet SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP joutuivat jättämään valiokunnassa vastalauseen mietintöön, joka meni keskustan vaatimassa muodossa läpi oppositiopuolueiden tuella.

LUE MYÖS Keskusta toteutti uhkauksensa – Sanna Marin tuli sanoneeksi paljaan totuuden

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli selittää puolueen toimintaa Suomenmaan blogissaan. Hänen mukaansa esityksessä oli kohtia, joilla olisi ollut merkittäviä välillisiä vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen ilman takeita korvauksista. Kallin mukaan esitys olisi voinut ajaa metsänomistajia tilanteeseen, jossa puu ei mene kaupaksi, mutta valtio ei ole velvollinen korvaamaan menetyksiä.

”Luontotyyppien suojelu pitää toteuttaa tarkkarajaisesti viranomaisen päätöksellä ja samalla maan- ja metsänomistajilla täytyy olla oikeus asianmukaisiin korvauksiin ja mahdollisuus valittaa päätöksestä. Hallituksen esityksessä näin ei ollut ja osa omaisuuden suojaa heikentävistä ja kustannuksia epäoikeudenmukaisesti kohdentavista seurauksista kävi ilmi vasta eduskuntakäsittelyn aikana”, Kalli kirjoittaa.

”Nyt eduskunnan ympäristövaliokunnassa keskustan johdolla saavutetun ratkaisun takana on eduskunnan enemmistö. Ihmisten omaisuuden suoja turvataan ja oikeudenmukaisuuden vaatimus toteutuu. Ja tärkeimpänä: luonnonsuojelu etenee.”

SDP-edustajat huolestuivat

SDP:n edustajat ympäristövaliokunnassa ilmaisevat huolensa keskustan toimintakyvystä. Katja Taimela, Niina Malm, Hussein al-Taee ja Johan Kvarnström kertovat, että mietinnöstä äänestettiin ympäristövaliokunnassa.

”Kokouksessa keskustan edustajat pettivät hallituskumppaninsa ja etsivät ja saivat tukea muutosesityksilleen opposition riveistä. Samalla keskustalaiset äänestivät omien ministereidensä Annika Saarikon ja entisen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kantoja vastaan. Sekä Saarikko että Leppä ovat hyväksyneet hallitusohjelman mukaisen esityksen luonnonsuojelulaista”, he toteavat tiedotteessaan.

”Olemme erittäin huolestuneita keskustan toimintakyvystä tällä hetkellä. Näinä aikoina kansalaisilla on oikeus odottaa vakaata ja ennakoitavaa päätöksentekoa. Valitettavasti keskustan toiminta luonnonsuojelulain päätöksenteossa osoittaa keskustan epävakauden.”

Muut hallituspuolueet jättävät mietintöön lausunnon, joka vastaa sisällöltään hallituksen esitystä, he kertovat ja muistuttavat, että keskustan kansanedustajien ja ministereiden on valittava, äänestävätkö he omien ministereidensä yksimielisesti hyväksymän esityksen mukaisesti vai sitä vastaan, kun asia etenee suureen saliin.

”Toivomme, että järki vie voiton tälläkin kertaa ja keskustalaiset kantavat vastuunsa hallituksen yhteisestä linjasta”, Taimela sanoo.

Li Andersson: ”Mahdoton käsittää”

Vasemmistoliittoa ympäristövaliokunnassa edustava Mai Kivelä katsoo, että keskusta lipesi sovitusta hallitusrintamasta ja liittoutui kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa vesittäen lain. Luonnonsuojelulailla olisi Kivelän mukaan parannettu suomalaisen luonnon tilaa, joka on hälyttävässä kunnossa.

”Tämän kaltaista luontovastaisuutta ja näin vakavaa vastuuttomuutta kuin keskustalta tänään, nähdään eduskunnassa harvoin”, Kivelä jyrähtää.

“On häpeällistä, että hallituspuolue pettää hallituspuolueiden välillä tehdyn sopimuksen ja tällä tavoin liittoutuu opposition kanssa. Tämä sen lisäksi, että luonnonsuojelulain vesittäminen itsessään on alhainen ja vahingollinen temppu. Keskustapuolue pelaa itseään valtakunnanpolitiikan marginaaliin puolueeksi, jonka kanssa mikään puolue ei voi luottaa siihen, että sovitusta pidetään kiinni.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson huomauttaa, että luonnonsuojelulaki on jo valmiiksi kompromissi, mutta nyt keskusta ei halua edes esimerkiksi pykälää, jonka mukaan viranomaisten on otettava uhanalaiset luontotyypit päätöksenteossa huomioon.

”Vaikka paljoa en odottanut, onnistui keskusta jälleen yllättämään toimiessaan räikeästi yhteisten pelisääntöjen vastaisesti. Luonnonsuojelulain vesittäminen on paitsi hallitusrintaman pettämistä myös Suomen luonnon pettämistä”, Andersson tviittaa.

Hän muistuttaa, että suomalaiseen hallitus–oppositio-politiikkaan kuuluu pelisääntö, jonka mukaan lakiuudistuksista sovitaan hallituspuolueiden kesken.

”Kriisiaikana on erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä. Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa.”

Vihreät tyrmistyi

Vihreät kertoi jo aiemmin tyrmistyksestään. Eduskuntaryhmä pitää tänään ylimääräisen ryhmäkokouksen asian takia. Ylen mukaan myös keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu iltapäivällä puimaan hallitusyhteistyön jatkoa.

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo, että luonnonsuojelulaki on hallituksen keskeisin luontokatoa torjuva uudistus.

”Keskusta repi eduskunnassa hallituksen esityksen auki kokoomuksen ja perussuomalaisten tuella. Muut hallituspuolueet olivat yhteisen esityksen takana. Tämä on yhtä lakia isompi kysymys. Kykeneekö keskusta vastuunkantoon?” Ohisalo tviittaa.

LUE MYÖS Suomeen ensimmäinen ilmastokanne – Ympäristöjärjestöt haastavat Marinin hallituksen oikeuteen

Vihreiden entinen sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela huomauttaa, että vielä keväällä jokainen keskustan ministeri tuki luonnonsuojelulakia.

”Näemmä heidän sanansa ei ollut minkään arvoinen. Tänään keskustan eduskuntaryhmä päätti hylätä hallitusyhteistyön ja sopia laista opposition kanssa. Miksi kukaan luottaisi enää mihinkään, mitä keskusta sanoo?” Suomela tviittaa.

Entinen vihreiden ministeri Emma Kari katsoo Twitterissä, että tänään vedettiin matto sekä hallituksen että Suomen luonnon jalkojen alta.

”Keskusta lähti kokoomuksen ja perussuomalaisten tuella heikentämään luonnonsuojelulakia. Joka toinen luontotyyppi on uhanalainen. Jos uhanalaisuutta ei saa edes mainita laissa, miten luontokato torjutaan?”

Kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr) huomauttaa, että luonnonsuojelulaista on neuvoteltu hallituspuolueiden kesken perusteellisesti ja saatu aikaiseksi hallituksen yksimielinen esitys, jonka myös keskustan ministerit olivat hyväksyneet.

”Tässä kohtaa lainsäädäntötyötä opposition kanssa liittoutuminen lakien muuttamiseksi ei sovi hallituspuolueelle”, Soinikoski tviittaa.

”Tässä maailmanajassa kaikki turha veneen keikuttaminen ja yhdessä sovittujen asioiden tahallinen rikkominen osoittaa sekä huonoa tilannetajua että pelisilmän puutetta. Yksikään vakavasti otettava puolue ei toimi siten, toivottavasti keskusta löytää lusikan kauniisti käteensä.”

LUE SEURAAVAKSI: