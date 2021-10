Suomenlahden merivartiosto aloitti viime kuussa seitsemän rikostutkintaa, joilla kaikilla on kytkös Valko-Venäjän tilanteeseen, kertoo Ilta-Sanomat. Asiasta kertoo myös STT.

Epäilyksenä on, että yli kymmenen pakolaista on salakuljetettu Suomeen Valko-Venäjältä ja lähes kaikki heistä ovat irakilaisia. Kuljetukset on tehty esimerkiksi Viron-lautalla auton takakontissa.

EU:n ja Valko-Venäjän väliselle rajalle on saapunut poikkeuksellisen paljon siirtolaisia ja pakolaisia keväästä lähtien, mitä on pidetty hybridioperaationa.

STT:n mukaan epäillyt ovat pysyvästi Suomessa asuvia henkilöitä ja osa heistä on ollut jo pidätettynä.

