Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävällä Kertšinsalmen sillalla tapahtui varhain lauantaiaamuna suuri räjähdys. Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan sillalla räjäytettiin rekka ja myös Kertšinsalmen rautatiesilta on liekeissä.

Australialainen kenraalimajuri evp Mick Ryan arvioi sosiaalisessa mediassa, että kyseessä voi olla alku Ukrainan yritykselle Krimin valtaamisesta takaisin. Hän huomauttaa samalla, että kyse voi olla myös peiteoperaatiosta, jolla pyritään kääntämään Venäjän huomio pois muilta alueilta.

”Joka tapauksessa kyseessä on merkittävä ongelma Venäjän kannalta”, hän sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola katsoo, että isku Kertšinsalmen siltaan kertoo Ukrainan olevan päättäväinen sodan suhteen.

“Se on edennyt ja edessä olevat siirrot odottavat, eli Venäjän ja miehitetyn Krimin väliset yhteydet”, hän kommentoi Twitterissä.

Aaltola arvioi sillan räjäyttämisen olleen vaikea tehtävä, jonka toteuttamistapa on vielä mysteeri. Hän on Ryanin kanssa samaa mieltä siitä, että Venäjällä on käsissään vakava ongelma.

”Huoltoyhteydet Krimille ovat nyt laivaliikenteestä ja Ukrainan miehitetyn kaakkoisen rantaviivan varassa. Melitopol siellä kasvaa arvoon arvaamattomaan.”