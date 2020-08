Oppositiopuolue kokoomuksen useat poliitikot arvostelevat pääministeri Sanna Marnin (sd) reagointia viikonlopun kuohuntaan.

Marinin kritiikki metsäyhtiö UPM:n toimintaa kohtaan herätti viikonloppuna vilkasta keskustelua, johon Marin vastasi tänään ihmetellen suomalaista keskustelukulttuuria.

”Vietin sunnuntain perheeni kanssa. Twitterissä vietettiin sunnuntaita ilmeisesti muissa merkeissä. Kertoo keskustelukulttuurista, jos vakavaraisen suuryrityksen yhteiskuntavastuun perään kysyminen kriisin keskellä herättää tällaisen raivon ja syyttelyn”, Marin tviittasi.

Marin suuntasi piikin kokoomukselle. Entinen puhemies, kansanedustaja Paula Risikko (kok) hämmästeli viikonloppuna, miksi pääministeri lietsoo luokkataistelua.

”Olen valmis keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja yritysten kohtaamiin ongelmiin. Haluan, että yritykset menestyvät ja työllistävät. Keskustelua helpottaa, jos puhutaan asioista. Esimerkiksi viittaaminen luokkataisteluun ei ole argumentti ja kertoo lähinnä historiattomuudesta”, Marin tviittasi tänään.

”Pääministerin kestettävä kritiikkiä”

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) toteaa, että pääministeri Marin on tunnettu terävistä kommenteista ja hyvä niin, mutta demokratian ja parlamentarismin ydintä on juuri se, että asioista keskustellaan.

”Se tarkoittaa tietenkin sitä, että yhtä lailla pääministeriin sanomisiin kohdistuu kritiikkiä ja se on kestettävä. On viikonpäivä mikä tahansa. Avoimelle demokratialle on täysin vieras ajatus, että pääministeri edes näyttäisi asettavan itsensä keskustelun yläpuolelle”, Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

”Siksi pääministeri Sanna Marinin tviitti, jossa hän nuhdellen keskustelijoita kutsuu toimintaansa kohdistunutta kritiikkiä ’raivoksi ja syyttelyksi’, kummastuttaa. Parlamentarismiin ei kuulu, että pääministeri nuhtelee keskustelusta. Tämä ikävä ilmiö ei saa pesiytyä alkavaan eduskunnan syksyyn.”

Sarkomaa on huolissaan pääministerin tuoreista puheenvuoroista, joissa hänen mukaansa kuultaa ”liki yli äyräiden valunut asenteellisuus yrityksiä kohtaan”.

”Valtiokeskeisyyteen käpertyminen on täysin väärä suunta tilanteessa, jossa tarvitaan kipeästi toimia, joilla luodaan yhteistyötä, toivoa, ennustettavuutta sekä maaperää kilpailukyvylle ja investoinneille. On nähtävä, että menestyvät yritykset ovat hyvinvointiyhteiskuntamme kivijalka ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten turva. Sieltä ne uudet työpaikat ja verotulot tulevat.”

Suhtautuminen oppositioon huolestuttaa

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen huomauttaa, että pääministerin sanomisilla on iso merkitys. Virkkusen mukaan Marinin viimeaikaiset lausunnot ovat olleet omiaan ruokkimaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

"Vaikka pääministeri on myös puoluejohtaja, on pääministeri aina ensisijaisesti pääministeri. Siinä roolissa hänen on oltava taho, joka kokoaa ihmisiä yhteen, ei jaa heitä erilleen”, Virkkunen sanoo tiedotteessa.

Virkkusen mielestä Marinin suhtautuminen oppositioon eroaa tämän edeltäjistä.

”Olen seurannut huolestuneena tapaa, jolla pääministeri Marin suhtautuu hänen poliittiseen linjaansa kohdistuvaan kritiikkiin sekä opposition avauksiin. Tämänpäiväiset lausunnot ovat siitä esimerkki, mutta eivät yksittäistapaus. Toivon todella, että eduskunnassa saadaan rakennettua parempaa keskusteluyhteyttä hallitus-oppositiorajan yli.”

Kansanedustaja Pia Kauma (kok) huomauttaa, että pääministeri on pääministeri kellon ympäri.

”Kyllä se vain niin on, että pääministerinä ollaan 24/7. Kansan ja opposition on sallittua käydä keskustelua myös sunnuntaina. Raivoa en ole nähnyt kommenteissa kuin korkeintaan ehkä pääministerin omassa reaktiossa”, Kauma huomauttaa Twitterissä.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok) ihmettelee, olisiko Marin viime kaudella oppositiossa ollut sitä mieltä, että pääministeriä ei saa kritisoida. ei ainakaan sunnuntaisin.

”Kyllä avoimessa yhteiskunnassa kansalaisilla on oikeus kommentoida vihaisestikin, kun pääministeri hölmöilee ja repii rakentamisen sijaan”, Vikman tviittaa.

Kansanedustaja Elina Lepomäki tviittaa suoraan Marinille.

”Hyvä Sanna Marin, keskustelukulttuuri avoimessa yhteiskunnassa on nimenomaan sitä, että myös pääministerin sanoja voi kritisoida, myös sunnuntaina, ja myös vihaisesti. Monessa yrityksessä – ja perheessä – on hätä”, Lepomäki tviittaa ja saa vastauksen Marinilta

”Monella yrityksellä todella on vaikea tilanne ja siksi hallitus on tukenut yrityksiä kriisin keskellä. Myös jämsäläisillä yrityksillä on hätä UPM:n päätöksen jälkeen. Tähänkin etsimme ratkaisuja”, Marin vastaa Lepomäelle.

