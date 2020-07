Hallituskumppaneiden mukaan pallo on Krista Kiurulla, mutta Kiurun mukaan se on hallituspuolueilla.

Epäselvyys. Hallituskumppaneiden mukaan pallo on Krista Kiurulla, mutta Kiurun mukaan se on hallituspuolueilla.

Epäselvyys. Hallituskumppaneiden mukaan pallo on Krista Kiurulla, mutta Kiurun mukaan se on hallituspuolueilla.

Hallituspuolueiden välinen erimielisyys etämyyntioikeuden antamisesta pienpanimoille koronaepidemian tukitoimena kuplii julkisuuteen kannanottoina, joissa tikunnokkaan nousee sdp:n peruspalveluministeri Krista Kiuru.

”Vaikka hallitus on asiasta jo linjannut, ei sosiaali- ja terveysministeriö saa mitään aikaan panimoiden etämyynnin mahdollistamiseksi. Ministeri Krista Kiuru totesi eilen, että mitään valmistelua lakiesitysten suhteen ei ole käynnissä. Tämä on aivan pöyristyttävää”, keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sanoo tiedotteessa.

Myös vihreissä, jotka Helsingin Sanomien mukaan ovat odottaneet Kiurulta esitystä pienpanimoiden etämyynnistä, syytetään demariministeriä.

”Se, että mitään ei tapahdu alkaa turhauttaa aivan todella. Hallituksessa kun on viisi puoluetta ei voi Krista Kiuru yksin sanella mitä täällä tapahtuu. Me tarvitaan tolkkua tähän homman”, kirjoittaa vihreiden varapuheenjohtaja ja varakansanedustaja Fatim Diarra.

Pienpanimoiden etämyynnin sallimista on esittänyt muun muassa hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski, jonka lakialoite asiasta sai taakseen yli 100 kansanedustajaa eri puolueista. Lue tarkemmin:

Vihreät on tukenut etämyyntioikeuden antamista vahvasti, ja eri hallituspuolueissa, muun muassa keskustassa, on ollut haluja edistää asiaa. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko kertoi tällä viikolla HS:lle, että aloite on sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kiurun käsissä.

Ministeri Kiuru puolestaan kertoo HS:lle, että asiassa ei ole uutta kerrottavaa. Hänen esikuntansa toteaa, ettei ministeriöllä ole tietoa, mitä esityksiä asiassa odotetaan, sillä ministeriön mukaan hallitus ei ole ilmoittanut päätöstään.

Keskustan Kärnä kertoo olevansa ”äärimmäisen turhautunut sosiaali- ja terveysministeriön sekoiluun panimoiden etämyynnin sallimisen kanssa”. Hän esittää tiedotteessaan myös Alkon monopolista luopumista.

LUE MYÖS: