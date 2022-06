Sotatieteen tohtori, kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja kokoomuspoliitikko Jarno Limnéll neuvoo Puheenvuoron blogissaan Suomea varautumaan Nato-prosessin pitkittymiseen.

”Toisin kuin meille vielä hetki sitten vakuuteltiin, Naton ovi ei ollutkaan sepposen selällään. Turkki pääsi yllättämään. Onko meillä varasuunnitelma, tai sen puutteessa edes suuntaa-antava käsitys siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu”, hän kysyy.

Limnéll korostaa, että Nato-hakemuksen jättäminen ei automaattisesti tarkoita vaaran vuosia, eikä hakemuksen hyväksyminen automaattisesti takaa turvallisuutta. Hän huomauttaa myös, että kukaan ei tiedä, kuinka kauan hakemusprosessi kestää.

“Epätodennäköinen mutta mahdollinen skenaario on sekin, että prosessi venyy jopa vuosien mittaiseksi. Siihenkin meidän pitää varautua – mutta niin pitää varautua kaikkeen muuhunkin, kaikkina aikoina. On syytä muistaa, että elämme turvallisessa Suomessa. Meillä on vahva oma puolustuskyky sekä laaja tuki kansainvälisiltä ystäviltämme. Hakemusprosessi on yksi vaihe Suomen historiassa, ja siihen kyllä löytyy ratkaisuja.”

Limnéll katsoo, että mikäli hakemusprosessi pitkittyy, yksi luonteva vaihtoehto tähän hetkeen voisi olla Pohjoismaiden keskinäinen puolustusliitto.

“Käytännössä se tarkoittaisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä edeltävän ajan puolustusliittoa muiden, jo Natoon kuuluvien Pohjoismaiden kanssa. Hieman samansuuntaista ratkaisua Suomessa on pohdittu ennenkin. Nykyisessä tilanteessa se lisäisi Suomen turvatakuita ennen kuin Nato-jäsenyys on varmistunut, ja puolustusliitto olisi jäsenyyden vahvistamisen jälkeen käytännössä normaali osa Natoa.”

Limnéll pitää Suomen Nato-jäsenyyttä edelleen todennäköisenä.

”Ratkaisuja löytyy tälläkin kertaa, ja lopulta pääsemme myös Natoon. Todennäköisesti näin käy vieläpä ennennäkemättömän nopeassa aikataulussa”, hän kirjoittaa.