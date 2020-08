Turku on sopinut halpalentoyhtiö Wizz Airin kanssa uusista käytännöistä kohuttuihin Skopjen-lentoihin. Lennot tulevat Turun kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan vähentymään ja matkustajilta edellytetään jatkossa negatiivista koronatestitulosta ennen koneeseen nousua.

”Hyvä keskustelu ja yhteistyö @wizzair ja @finavia kanssa toimii: Wizz Air tulee pyytämään neg. testituloksen koneeseen tulijoilta ja @Turkukaupunki jatkaa @vsshp [Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin] kanssa testaamista kentällä. Myös lentojen määrä Turkuun vähenee. Kiitos Wizz Air’lle vastuullisesta päätöksestä”, Arve kirjoittaa Twitterissä.

Unkarilaisyhtiö Wizz Air on lentänyt Turkuun kahta viikoittaista vuoroa Pohjois-Makedonian Skopjesta. Reitin matkustajilla on havaittu merkittäviä määriä koronatartuntoja, sillä koronatilanne on huono Balkanin alueella. Kolmella Skopje-Turku -lennolla on todettu yhteensä 43 koronatartuntaa.

Turun kaupungin lisäksi myös Marinin hallitus on selvittänyt mahdollisuuksia puuttua Skopjen-lentoihin. Tänään liikenneministeri Timo Harakka (sd) ilmoitti, että nykyinen lainsäädäntö ei anna hallitukselle mahdollisuutta tehdä periaatepäätöstä lentojen kieltämisestä. Päätöksen tekee asiassa toimivaltainen viranomainen eli liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Hallituksen mukaan Traficom tekee päätöksensä itsenäisesti, joskin samaan aikaan ministeri Harakka on ilmoittanut tavoitteeksi, että lennot lopetetaan väliaikaisesti 29. elokuuta mennessä.