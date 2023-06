Ukraina on toteuttanut vastahyökkäysoperaatioita vaihtelevin tuloksin ainakin kolmella eri taistelurintaman alueella, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Tämä on osa laajempaa Ukrainan vastahyökkäyspyrkimystä, joka on ISW:n mukaan ollut käynnissä sunnuntaista lähtien. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Ukrainan joukot ovat siirtyneet Bah’mutissa puolustuksesta hyökkäysoperaatioihin ja edenneet kaupungin sivustoilla.

ISW arvioi, että Ukrainan joukot ovat saavuttaneet taktisia voittoja rajoitetuissa paikallisissa vastahyökkäyksissä Donetskin alueen länsiosassa, lähellä Donetskin ja Zaporižžjan rajaa.

Ukrainan joukot hyökkäsivät Zaporižžjan länsiosassa 7. ja 8. kesäkuuta välisenä yönä, mutta ISW:n mukaan ne eivät ole edenneet. Ajatushautomo arvioi, että Venäjän joukot onnistuivat puolustamaan Zaporižžjan aluetta ja saivat omia asemiaan takaisin torstain aikana.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar sanoi BBC:n mukaan torstaina, että Venäjän joukot ovat tällä hetkellä ”aktiivisessa puolustuksessa” Zaporižžjan suunnalla.

Ukrainan joukkojen arvioidaan menettäneen vastahyökkäysoperaatioissaan länsimaiden tarjoamaa kalustoa. ISW korostaa, että kalustotappiot hyökkäyksen alkuvaiheissa eivät kerro vielä paljoa Ukrainan vastahyökkäyksen potentiaalista ja menetykset ovat sodassa vääjäämättömiä.

ISW ennustaa, että Ukrainan vastahyökkäys muodostuu todennäköisesti monista eri mittaluokan operaatioista useilla eri alueilla.

”Tulosta on saatu aikaan”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti eilen Twitterissä Ukrainan asevoimia voitoista raskaissa taisteluissa itäisellä Donetskin alueella.

Säännöllisessä videopäivityksessään sodasta Zelenskyi sanoi, että käynnissä on ”erittäin kovia taisteluita”.

”Mutta tulosta on saatu aikaan, ja olen kiitollinen kaikille, jotka takaavat tämän tuloksen! Bah’mut – hyvin tehty. Askel askeleelta. Kiitän jokaista soturiamme”, hän lisäsi.

Useat venäläismieliset Kremliä kannattavat sotilasbloggaajat kertoivat BBC:n mukaan myöhään torstaina, että Ukraina on jatkanut hyökkäyksiään yön aikana.

Heidän mukaansa käyttöön on otettu myös panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja ja tykistötulta ohjaavia lennokkeja.

Orih’ivin ja Tokmakin välisellä alueella Etelä-Ukrainassa on käyty ”aktiivisia taisteluita”, ja venäläisjoukot pitävät asemiaan siellä, sanoi Venäjän asettama paikallinen virkamies Vladimir Rogov BBC:n mukaan.

Monet sotilasasiantuntijat pitävät Tokmakin kaupunkia keskeisenä kohteena Ukrainalle sen pyrkiessä etenemään Asovanmerelle.

BBC:n mukaan Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi, että aiemmin raportoitu ukrainalaisten hyökkäys alueella torjuttiin, mutta väitettä ei ole vahvistettu.

