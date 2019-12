MasterChef-kilpailun voittajana ja keittokirjailijana tunnettu Kira Åkerström-Kekkonen ryhtyi glögitehtailijaksi yrittäjäkumppaninsa Elina Fahlgrenin kanssa.

Aurora-glögiä valmistava yritys perustettiin lokakuussa ja 600 pulloa meni kolmessa viikossa niin että hujahti.

Glögitarina sai alkunsa brändäys- ja digimarkkinointitaustaisen Fahlgrenin ehdotuksesta. Parivaljakko hankki kuukaudessa luvat, kehitti reseptiikan, suunnitteli visuaalisen ilmeen ja laittoi nettikaupan pystyyn. Menekki ja suosio yllätti.

"Tuote myytiin loppuun kahteen kertaan jo reilusti ennen joulua", Åkerström-Kekkonen hämmästelee.

Alun perin olivat Piilaakson pohjoismaalaiset Aurora-glögin kohderyhmä.

"Huomasimme pian, että myös amerikkalaiset innostuivat kovasti tuotteestamme."

Ensi vuonna on tarkoitus jatkaa glögin tekoa isommalla skaalalla.

"Olemme oppineet, että Piilaaksossa voi ryhtyä yrittäjäksi muillakin aloilla kuin teknologiapuolella. Kaikki ovat täällä niin kannustavia, oli idea mikä tahansa"

Alueelta löytyi nopeasti mentoreita ja ihmisiä, jotka olivat valmiita jakamaan osaamistaan sekä kokemuksiaan uusille yrittäjille.

Suomalaista kitkerän makeaa

Aurora-glögi on maultaan perinteisen suomalainen. Sitä valmistetaan mustaherkukkapyreestä, mustikka- ja viinirypälemehusta sekä mausteista ja sokerista.

"Pieni kitkeryys tulee mustaherukasta ja pomeranssinkuoresta", Åkerström-Kekkonen kuvailee.

Alkoholittomaan tiivisteeseen voi sekoittaa viiniä tai vettä ja mehua.

"Kaikki ovat kehuneet sitä, ettei glögimme ole liian makea tai ylimausteinen"

Juoma keitettiin ja pullotettiin omin käsin San Franciscossa sijaitsevassa toimitilassa. Myyntikanavina olivat nettikaupan lisäksi erilaiset joulumarkkinat, joita järjestävät niin paikalliset kuin pohjoismaiset tahot.

Fahlgrenilla on digimarkkinoinnin lisäksi taustaa Napa-laakson viinien nettimyyntistartupissa. Åkerström-Kekkonen on ruoka-alan moniosaaja, joka on tehnyt reseptiikkaa, ruokastailausta, ruokavalokuvausta sekä sisällöntuotantoa suomalaisille ja yhdysvaltalaisille yrityksille.

375 millilitran glögipullo maksoi nettikaupassa 15 dollaria.

