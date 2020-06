Keskusta on valinnut ehdokkaansa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi. Keskustan eduskuntaryhmä ehdottaa tehtävään yksimielisesti kansanedustaja Markus Lohea.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valitaan uusi puheenjohtaja, kun puheenjohtajana toiminut keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen valittiin tiistaina eduskunnan puhemieheksi Matti Vanhasen (kesk) tilalle. Vanhanen siirtyi valtiovarainministeriksi keskustajohtaja Katri Kulmunin tilalle.

”Olen kiitollinen eduskuntaryhmäni osoittamasta luottamuksesta. Jos sosiaali- ja terveysvaliokunta minut puheenjohtajakseen valitsee, kerron näkemyksistäni lisää”, Lohi toteaa tiedotteessa.

”Joka tapauksessa sosiaali- ja terveysvaliokunta on paljon vartijana, kun Suomea aletaan nostaa takaisin jaloilleen. Yhtä tärkeää kuin on saada Suomen talous nousuun, on pitää Suomi mahdollisimman ehyenä ja huolehtia suomalaisten hyvinvoinnista. Ihmisten palvelut, perusturva ja yhteiskunnan turvaverkot on uudistamalla laitettava kestävästi kuntoon.”

Lohi, 47, on kolmannen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä Rovaniemeltä. Hänet valittiin eduskuntaan vuonna 2011.

Valiokuntapaikkajakoja uusiksi

Lohi on tällä hetkellä jäsen eduskunnan perustuslaki- ja valtiovarainvaliokunnissa. Keskustan eduskuntaryhmä päättikin ryhmäkokouksessaan keskiviikkona myös muutoksista eduskunnan valiokuntajäsenyyksiin.

Keskustan puheenjohtaja Kulmuni sai paikan EU-asioiden suuressa valiokunnassa. Hänet valittiin varsinaiseksi jäseneksi eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen tilalle. Lisäksi kansanedustaja Arto Pirttilahden tilalle suureen valiokuntaan valittiin kansanedustaja Jouni Ovaska. Pirttilahti jatkaa suuren valiokunnan varajäsenenä.

Perustuslakivaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi kansanedustaja Lohen tilalle tulee eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli. Lohesta tulee perustuslakivaliokunnan varajäsen kansanedustaja Mikko Savolan tilalle.

Tarkastusvaliokunnan varajäseneksi puhemies Anu Vehviläisen tilalle tulee eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Hanna-Leena Mattila.