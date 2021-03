Ulkoministeriön virkamiesjohdon olisi pitänyt tarkemmin selvittää siirtoperusteen lainmukaisuutta, kun konsulipäällikön siirtoa toisiin tehtäviin valmisteltiin, oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa tuoreessa ratkaisussaan.

Oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan ulkoministeriön virkamiesjohdon toimintaa al-Hol-vyyhdiksi kutsutussa tapauksessa, joka johti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuun käsittelyyn eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Oikeuskanslerin tarkastelussa olivat esimiesroolissa toimineet valtiosihteeri-kansliapäällikkö ja hallintopalveluista vastaava alivaltiosihteeri.

Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että valtiosihteeriä ja alivaltiosihteeriä ei ollut tässä asiassa syytä epäillä rikoksesta. Oikeuskansleri tutki heidän menettelynsä laillisuusvalvonnan keinoin.

Ulkoministeri Haavisto kertoi lokakuussa 2019 ulkoministeriön kansliapäällikkönä toimivalle valtiosihteerille haluavansa siirtää konsulipäällikön pois tehtävästään al-Hol-pakolaisleiriin liittyneiden asioiden hoitoa koskevan luottamuspulan vuoksi. Ulkoministeri piti konsulipäällikön siirtämistä koskeneen valmistelutoimeksiannon voimassa, vaikka hän nimesi erityisedustajan hoitamaan al-Hol-asiaa.

Käytännön siirtovalmisteluja hoiti alivaltiosihteeri, joka oli saanut tehtävän valtiosihteeriltä.

”Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri ovat kuvanneet ulkoministerin valmistelutoimeksiantoa konsulipäällikön siirtämiseksi toisiin tehtäviin harvinaiseksi ja poikkeukselliseksi sekä pitäneet sitä huonona henkilöstöpolitiikkana. He pitivät kuitenkin esimiehensä toimeksiantoa velvoittavana”, oikeuskansleri kertoo.

”Valmistelun aikana virkamiesjohdon vastuulla on ollut siirron lainmukaisuuteen liittyvien seikkojen selvittäminen. Virkamiesjohto pyrki selvittämään asiaa ja piti siirtoa lainmukaisena. Ulkoministerin siirron perusteeksi ilmoittama luottamuspula ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mukaan ollut ulkoasiainhallintolain mukainen peruste siirrolle.”

Oikeuskanslerin mukaan siirtoperusteen lainmukaisuutta ”olisi ollut oikeudellisesti perusteltua selvittää tarkemmin” ulkoasiainhallintolain perusteluissa tarkoitetun toiminnallisen tarpeen ja hallintolakiin sisältyvän tarkoituksenmukaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta.

”Käytettävissä olevista selvityksistä ei ilmene, millä tavoin siirtoperusteen lainmukaisuutta olisi tältä kannalta arvioitu. Lisäksi al-Holiin liittyvien tehtävien erityisedustajalle siirtämisen merkitys jäi kokonaan havaitsematta ja valmisteluja konsulipäällikön siirtämiseksi toisiin tehtäviin jatkettiin. Oikeuskansleri pitää valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin menettelyä näiltä osin moitittavana”, oikeuskanslerinviraston tiedotteessa kerrotaan.

Oikeuskanslerille kertomansa mukaan sekä valtiosihteeri että alivaltiosihteeri toivoivat, että ulkoministerin kanta muuttuisi ja että hän luopuisi siirtotoimeksiannosta.

”Oikeuskanslerin mukaan valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin olisi ollut perusteltua ja aiheellista kertoa ministerille näkemyksensä, että konsulipäällikön siirtäminen pois tehtävistään oli huonoa henkilöstöpolitiikkaa ja se poikkesi ulkoministeriössä noudatetusta käytännöstä. Näin ministeri olisi voinut omalta osaltaan vielä harkita antamaansa toimeksiantoa virkamiesjohdon esittämien näkökohtien valossa”, oikeuskansleri katsoo.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Ulkoministerin ja konsulipäällikön kiista ravisteli ulkoministeriötä. Kuva: EERO LIESIMAA

Virkamiesjohdon yhteydenpito ministeriin on tapahtunut suurimmaksi osaksi ulkoministerin poliittisen erityisavustajan välityksellä. Poliittinen erityisavustaja varmisti ministerin kannat ja välitti ne virkamiesjohdolle. Selvitysten mukaan tämä on ulkoministeriössä tavanomainen tapa toimia, varsinkin kun ministeri on paljon matkoilla, oikeuskansleri kertoo. Oikeuskanslerin mielestä valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin olisi pitänyt tästä huolimatta vaatia siirtoasian käsittelyä suoraan ministerin kanssa.

Oikeuskansleri arvioi virkamiesjohdon menettelyn myös kuulemis- ja yhteistoimintavelvoitteen noudattamisen näkökulmasta.

”Oikeuskanslerin mukaan valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin toiminta ei ollut hyvän hallinnon mukaista, kun he viivyttelivät ministerin toimeksiannosta kertomista konsulipäällikölle, vaikka viivyttelyyn olikin ymmärrettäviä syitä. Tavoitteena oli, että ministeri muuttaisi mielensä ja konsulipäällikön siirrosta toisiin tehtäviin luovuttaisiin. Myös yhteistoimintalain tavoitteita olisi paremmin edistänyt se, että toimeksiannosta olisi kerrottu konsulipäällikölle aiemmin. Lopullista päätöstä siirrosta ei kuitenkaan tehty, ja konsulipäällikkö jatkaa tehtävässään”, oikeuskansleri summaa tapauksen lopputuleman.

Kanteluissa arvosteltiin myös ulkoministerin menettelyä. Oikeuskansleri ei tutkinut ministerin menettelyä, koska sama asia on ollut ministerivastuuasiana eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavana.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi viime vuonna, että ulkoministerin toiminta konsulipäällikön siirron suhteen oli hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaista ja siten moitittavaa, mutta edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ollut. Haavisto sai tämän jälkeen eduskunnan luottamuksen.

LUE MYÖS: