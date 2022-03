Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori pyysi torstaina anteeksi virheitä, joita häirintäkohun tiimoilta on tehty.

”Siitä huolimatta, että suhtauduin tähän äärimmäisen vakavasti alusta alkaen, nyt puoli vuotta myöhemmin voi sanoa, että matkan varrella on tehty virheitä. Minä olen tehnyt virheitä, isompia ja pienempi ja haluan pyytää niitä anteeksi. Ennen kaikkia naisilta, joita tämä tapaus koskeen, mutta myös koko olympiaperheeltä”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Kohu sai alkunsa viime viikolla, kun Yle kertoi Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen saaneen viime syksynä varoituksen naisiin työyhteisössä kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä.

Lehtimäki erosi Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta maanantaina. Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori, toimitusjohtaja Mikko Salonen sekä varapuheenjohtajat Sari Multala (kok) ja Susanna Rahkamo olivat aiemmin maaliskuussa myöntäneet hänelle uuden jatkosopimuksen, vaikka olivat tietoisia siitä, että Lehtimäki oli viime syksynä saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä.

Vapaavuoren mukaan suurin virhe asiassa tehtiin juuri siinä, että Lehtimäelle myönnettiin jatkopesti, vaikka puheenjohtajisto tiesi varoituksesta.

”Tämä ei ole meidän sisäisessä päätöksentekojärjestelmässämme mennyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Olemme noudattaneet pitkäaikaista vakiintunutta käytäntöä, joka ei kaikilta osin ole kunnossa. Luulen, että isoin virhe, mikä tässä tapahtui liittyi siihen, että meillä ei ollut sormi oikealla tavalla työyhteisön pulssilla. Emme ymmärtäneet, että tämäntyyppisissä on harvoin kyse yksittäistapauksesta, vaan ilmentymä laajemmasta kulttuurisesta ongelmasta. Jatkopestin myöntäminen oli selkeä virhearvio ja olen siitä todella pahoillani.”

Ensimmäinen konkreettinen johtopäätös on Vapaavuoren mukaan se, että Olympiakomitea tilaa tapahtuneesta ulkopuolisen selvityksen. Lisäksi Olympiakomiteassa toteutetaan laaja henkilöstökysely, jossa kysytään nimettömänä, ovatko ihmiset joutuneet epäasiallisen käytöksen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Vapaavuori kiistää valehdelleensa asiassa viitaten julkisuudessa esillä olleisiin tietoihin. Hän sanoo valehtelun tarkoittavan sitä, että ihminen tietoisesti kertoo sellaista, joka ei ole totta.

”En ole näin tehnyt. Sen sijaan myönnän, että olen tämän kokonaisuuden yhteydessä antanut muutaman varomattoman lausunnon, joita voidaan tulkita toisin, kuin oli tarkoitus.”

Vapaavuori ei aio erota tehtävästään Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajana.

”Koen, että velvollisuuteni on pyrkiä paikkaamaan tapahtunutta. On tärkeää, että Olympiakomitea on tässä yhteydessä toimintakykyinen ajassa, jossa on iso määrä erilaisia asioita, jotka odottavat ratkaisua.”

Varajohtaja Leena Paavolainen toimii Vapaavuoren mukaan Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana siihen asti, että uusi henkilö valitaan tehtävään.

