Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä oli ”lähes varmasti” tuonut kaksi MiG -31K ”Foxhound” -hävittäjää Valko-Venäjällä sijaitsevaan Matšulištšyn lentotukikohtaan. Arvio perustuu valokuviin, jotka on otettu lokakuun 17. päivänä.

Koneiden lähistöllä oli suuri, naamioitu kanisteri, jonka uskotaan kuuluvan ballistisen AS-24 ”Killjoy” -ohjuksen huoltologistiikkaan (Killjoy on Nato-koodinimi; Venäjällä ja julkisessa keskustelussa ohjus tunnetaan paremmin nimellä Kh-47M2 ”Kinzhal”). Ohjus kuuluu MiG-31:n K-variantin asevarustukseen.

AS-24:ää on aiemminkin käytetty Ukrainan sodassa, mutta sitä ei ole ennen nähty Valko-Venäjällä. Brittien mukaan näiden ohjusten varanto on varsin rajoitettu, ja Venäjä jatkaa edelleen edistyneempien pitkän kantaman ohjusten tuhlaamista operatiivisesti vähemmän tärkeiden ukrainalaiskohteiden tuhoamiseen.

Killjoy-ohjuksen kantama on yli 2000 kilometriä, joten niiden ampumisesta Valko-Venäjän alueelta on suhteellisen vähän hyötyä. Britannian arvion mukaan Venäjä on tuonut MiG-31K:t ja AS-24:t maahan lähinnä signaloidakseen lännelle sekä saadakseen Valko-Venäjän näyttämään enemmän osalliselta Ukrainan sotaan.

