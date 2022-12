Markkinaoikeus on kieltänyt rahoitusyhtiö Blue Finance Suomea jatkamasta lainvastaista kuluttajaluottojen hinnoittelua, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotteessaan. Kieltoa tehostaakseen markkinaoikeus määräsi yhtiölle 100 000 euron uhkasakon.

Kuluttaja-asiamies vei yhtiön markkinaoikeuteen helmikuussa 2022 luottojen hintasääntelyn rikkomisesta. Käsittelyssä todettiin, että Blue Finance Suomi on tarjonnut kuluttajille laissa sallittua kalliimpia luottoja perimällä erillismaksua paperilaskutuksesta, luottohakemuksen nopeutetusta käsittelystä sekä niin sanotusta pikanostopalvelusta ja hetinostopalvelusta. Markkinaoikeuden mukaan nämä maksut ovat luottokustannuksia, joiden enimmäismäärästä säädetään laissa.

KKV:n mukaan Blue Finance Suomen hinnoittelumallilla lain määräämä kustannuskatto on ylittynyt, joten luottosopimuksen tehneellä kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan. Tämä pätee myös takautuvasti: jos kuluttaja on jo maksanut luottokustannuksia, nämä suoritukset on vähennettävä luoton pääomasta ja kuluttajalla on oikeus saada luoton pääoman määrän ylittävät suorituksensa takaisin.

Luottojen hintasääntelyn noudattamisessa on KKV:n mukaan esiintynyt runsaasti ongelmia, ja kuluttaja-asiamies on selvittänyt niitä useamman luottoyhtiön kanssa. Blue Finance Suomi on ensimmäinen markkinaoikeuteen edennyt tapaus.

”Luoton kuluja ei voi kasvattaa naamioimalla luottosuhteen perusosia lisäpalveluiksi, joista voisi periä lain mukaisen kustannuskaton ylittävää lisähintaa. Markkinaoikeuden ratkaisu on tärkeä linjanveto, joka alan toimijoiden on syytä sisäistää”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa.

Syyskuussa 2019 voimaan tullut lakimuutos määrittää, että kulutusluottojen nimelliskorko voi olla enintään 20 prosenttia ja muut kulut enintään 150 euroa vuodessa tai 0,01 prosenttia lainasummasta päivässä.

