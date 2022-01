Työelämäprofessori, taloustieteilijä Vesa Vihriälä pohtii blogissaan Suomen talouden kriisialttiutta.

Vihriälän mukaan Suomen talous on ollut kansainvälisessä vertailussa varsin altis syville taantumille, mikä johtuu 1990-lamasta ja 2008 finanssikriisiä seuranneesta pitkästä taantumasta. Nyt koronapandemia ei ole johtanut suureen taantumaan, joten ”Suomen kriisialttiuden voisi olettaa alentuneen muiden maiden tasolle tai osin jopa pienemmäksi”. Vihriälän mukaan tällaisen oletuksen tekeminen on kuitenkin epävarmaa.

Venäjä-riski ei näytä olevan poistumassa

Suomen talouteen liittyvä riski voi olla myös geopoliittinen. Vihriälä nostaa blogissaan esille myös Venäjän viimeaikaiset toimet.

”Geopoliittiset jännitteet ovat nousseet uudella tavalla esille viime vuosina, Euroopassa ennen kaikkea Venäjän käyttäytymisen takia. Ei ole mitään erityistä syytä olettaa niiden nopeaan poistumiseen tilanteessa, jossa Venäjä näkee itsensä kasvavasti lännen uhkaamana Neuvostoliiton perillisenä, Yhdysvaltain suhteellinen asema heikkenee Kiinaan verrattuna ja demokratia on maailmanlaajuisesti pikemminkin heikkenemässä kuin vahvistumassa (myös Yhdysvalloissa). Suomen sijainti tekee meistä poikkeuksellisen alttiin Venäjään liittyville häiriöille”, Vihriälä kirjoittaa.

Suomen vaikutusmahdollisuudet ehkäistä geopoliittisia riskiä ovat rajalliset, Vihriälä toteaa.

”Suomi ei ole kooltaan sellainen pelaaja, joka vaikuttaisi Venäjän, Kiinan, Yhdysvaltain tai minkään muun suuren valtion isoihin politiikkavalintoihin. Euroopan Unioni on geopoliittisena toimijana valitettavan heikko. Maantieteelle emme myöskään voi mitään. Siihen, missä määrin ulkomaat voivat luoda uhkia nimenomaan Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia kohtaan, voimme sen sijaan vaikuttaa. Huolehtiminen siitä, ettemme ole talouden (ml. energiahuollon) suhteen liian riippuvaisia aggressiiviseen vaikuttamiseen taipuvaisista maista, ennen kaikkea Venäjästä, on yksi asia. Toinen ennalta ehkäisevä tekijä on riittävä puolustuskyky sekä omin voimin että muiden avustuksella”, Vihriälä katsoo.

Suomen ongelmana on Vihriälän mukaan julkisen talouden kestävyysvaje.

”Kestävyysvaje on ollut tiedossa pitkään, eikä sitä ole saatu poistettua sen paremmin meno- ja verosopeutuksin kuin kasvun vahvistamisellakaan”, hän kirjoittaa.

”Lisäksi näköpiirissä on merkittäviä paineita julkisten menojen lisäämiseen mm. terveydenhuollon, tutkimuksen, koulutuksen ja ilmastopolitiikan edellyttämien investointien alueilla. Geopoliittisen tilanteen heikentyminen lisää lisäksi painetta erilaisten huoltovarmuuteen, kyberturvallisuuteen ja sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien menojen lisäämiseen. Korkotason voi olettaa jatkossa nousevan, jolloin velanhoitokulut kasvavat”, Vihriälä kirjoittaa.

”Julkisen talouden velkaantumiskehitys tulee pidemmän päälle rajoittamaan valtion kykyä puskuroida taloudellisia taantumia. Tätä suurempi haaste koskee sopeutumiskykyä. Onko taloudessa ml. erityisesti työmarkkinoilla riittävää joustavuutta sopeutua isoihin ja yllättäviinkin muutostarpeisiin? Kykeneekö poliittinen järjestelmä päätöksiin, jotka tukevat nopeaa sopeutumista?” Vihriälä kysyy.