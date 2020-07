Australialainen TT-Line Company -varustamo peruu Rauma Marine Constructionsille (RMC) tekemänsä tilauksen kahdesta matkustaja-autolautasta. Alusten rakentamisen oli tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2021.

Laivat oli tarkoitus toimittaa asiakkaalle Australian Tasmaniaan syksyinä 2022 ja 2023. Projektin työllisyysvaikutus oli arviolta noin 3 500 henkilötyövuotta.

”TT-Line Company on ilmoittanut meille, että he vetäytyvät kaupasta ja lykkäävät laivahankintaa maailmanlaajuisen koronapandemian ja sen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanne on meille luonnollisesti valitettava, mutta voimme onneksemme todeta, että kaupan peruuntuminen ei aiheuta RMC:lle välittömiä muutostarpeita. Olemme aina valmiina jatkamaan keskusteluita TT-Line Companyn kanssa, kun alusten rakentaminen tulee ajankohtaiseksi”, RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoo tiedotteessa.

TT-Line Company ilmoitii peruvansa tilauksen Tasmanian osavaltion omistajaohjausministerien tekemän päätöksen mukaisesti.

”On ollut ilo työskennellä RMC:n kanssa, ja olemme pahoillamme, että joudumme vetäytymään sopimuksesta, jonka uskoimme johtavan kolmen vuoden hedelmälliseen yhteistyöhön”, sanoo TT-Line Companyn toimitusjohtaja Bernard Dwyer.

