Opettaja ja kirjailija Arno Kotro esittää Puheenvuoron blogissaan, että isänmaallisuuden sijaan alettaisiin puhua kotimaallisuudesta. Hän kertoo aiheen nousseen esiin keskustelussa Utin jääkärirykmentin yliluutnantin kanssa.

”Siinä me sitten manailimme, miten isänmaallisuus on saanut yhä arveluttavampia muotoja. Kiitospaidat, leijonakorut ja jos mitkä kuulapäiden kulkueet ovat tehneet sen, että isänmaallisuuteen on tullut kolkko sivumaku”, hän kirjoittaa.

Kotron mukaan kotimaa sen sijaan on lämmin sana, josta ei hohkaa tunkkainen nostalgia, ei pönöttävä patetia tai tribalistinen itsekkyys.

”Kotimaallisuus ei ole sotaisaa, siinä eivät isien veret velvoita runebergiläiseen soturikunniaan. Isänmaallisuudessa soi Jääkärimarssi, kotimaallisuudessa ei; isänmaallisuuteen kuuluu sotilasparaati, kotimaallisuus pärjää ilman.

Minä rakastan kotiani, olen kiintynyt joka soppeen, mutta koskaan en ajattele, että se jossain objektiivisessa katsannossa oli parempi kuin jonkun muun koti.

Kotimaallisuus ei ole nurkkakuntaista, vaikka siinä omia nurkkia rakastaakin”, hän sanoo.

Myös itsenäisyyspäivä saa Kotron miettimään.

”Ensinnäkin itsenäisyys on tunnetusti kovin suhteellista, mutta mikä tärkeämpää: onko se edes itseisarvo? Eivätkö juuri itsenäiset kansallisvaltiot ole historian varrella olleet herkeämättä toistensa kimpussa”, hän kysyy.

