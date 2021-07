Vajaat neljä kuukautta sitten Slovakian pääministeri – silloinen pääministeri – Igor Matovič hehkutti omavaltaisen päätöksensä ostaa maahan miljoonia annoksia Venäjän Sputnik V -rokotetta olevan käännekohta Slovakian taistelussa koronaepidemiaa vastaan.

Jopa 475 000 slovakialaista rokotettaisiin vain Sputnikilla, Matovič arveli maaliskuussa.

Nyt tiedetään, että Sputnik-osto osoittautui käännekohdaksi, mutta vain Matovičin oman poliittisen uran osalta. Hänen hallituskumppaninsa reagoivat vahvasti välittömästi pääministerin ilmoitettua omin neuvoin tekemästään kaupasta, ja syntyneen kohun seurauksena Matovič joutui eroamaan. Hän on nykyisin talousministeri hallituksessa, jota johtaa pääministerinä entinen talousministeri Eduard Heger. Samalla slovakialaisten luottamus Matovičiin romahti, ja hän on nyt maansa vähiten luotettu poliitikko.

Tilattuja kahta miljoonaa rokoteannosta ei koskaan saatu maahan, vaan toimitusvaikeuksien vuoksi Slovakia sai vain 200 000 annosta Sputnikia.

Tällä ei tosin ole suurta merkitystä, sillä slovakialaiset sanoivat venäläisrokotteelle ei kiitos, kertoo verkkolehti Politico. Kesäkuun 23. päivään mennessä vain 8000 ihmistä on rokotettu Sputnikilla Slovakiassa.

Sputnikin kysyntä on ollut niin huono, että Slovakian hallitus yrittää nyt päästä eroon 160 000 annoksesta rokotetta. Muun muassa läntisen Balkanin maat kuten Pohjois-Makedonia saattavat olla kiinnostuneita ostamaan tai ottamaan lahjoituksina vastaan Slovakian varastot.

Sputnik-rokotteen imago on huono paitsi toimitusvaikeuksien vuoksi myös siksi, että rokote ei vieläkään ole saanut Euroopan lääkeviraston hyväksyntää – eikä sen käytölle ole antanut hyväksyntäänsä myöskään Slovakian oma lääkeviranomainen.

Koska Sputnik-suunnitelma epäonnistui, Slovakian rokotustilanne on huono yleisestikin. Se on EU-alueen pahnanpohjimmaisia, kun vain 37 prosenttia rokoteikäisistä slovakialaisista on saanut edes ensimmäisen annoksen, Politico kertoo.

Slovakialaisten rokote-epäluuloja on entisestään pahentanut poliitikkojen epäröinti. Edes Matovič itse ei ole ottanut Sputnik-rokotetta, oman perustelunsa mukaan siksi, että haluaa ottaa rokotteen samaan aikaan alaikäisen tyttärensä kanssa.

