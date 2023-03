Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat allekirjoittivat puitesopimuksen yhteisestä käsiaseperheestä suomalaisen asevalmistaja Sakon kanssa.

Puitesopimus mahdollistaa Suomen ja Ruotsin tehokkaat uusien käsiaseiden hankinnat, Sako tiedottaa. Sopimuksen kesto on aluksi 10 vuotta ja sen jälkeen kolme seitsemän vuoden optiokautta vuoteen 2053 asti.

Suomen puolustusvoimat ei tässä vaiheessa paljasta oman tilauksensa kokonaisarvoa.

"Tulevalla käsiaseperheellä valmistaudutaan korvaamaan asteittain Puolustusvoimien nykyiset rynnäkkökiväärit, itselataavat tarkkuuskiväärit ja raskaat tarkkuuskiväärit", kertoo Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja kenraalimajuri Jari Mikkonen.

Ensimmäisen hankinnan yhteisarvo on 700 000 euroa. Tällä summalla hankitaan rynnäkkökivääreitä ja henkilökohtaisia suoja-aseita kenttätesteihin. Testien perusteella puolustusvoimat valitsee itselleen sopivimmat aseet eri tehtäviin ja käyttötarkoituksiin. Toimitus sisältää käsiaseita eri kaliipereissa ja piipun pituuksissa, kertoo jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä.

Uutuus. Mallikuva Sakon uudesta AR-pohjaisesta rynnäkkökivääristä. Kuva: Sako

Ruotsi teki maanantaina puitesopimuksen kautta ensimmäisen rynnäkkökivääreiden ja henkilökohtaisten suoja-aseiden sarjahankintansa. Ruotsin ostamien aseiden määrä on huomattava, Sako kertoo. Ensimmäinen sopimus kattaa aseita noin 875 miljoonan Ruotsin kruunun eli 78 miljoonan euron arvosta.

Ruotsin hankinta kattaa tässä vaiheessa rynnäkkökiväärit kaliiperissa 5.56x45 ja 7.62x51 sekä tarkka-ampujan kiväärit kaliiperissa 7.62x51 ja .338 Lapua Magnum (8.6mm). Hankittavat aseet korvaavat tällä hetkellä käytössä olevat rynnäkkökiväärit AK4 ja AK5 ja tarkkuuskiväärin Psg90.

Tarkkuuskiväärien käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2024. Uuden 5.56 kaliiperin rynnäkkökiväärin osalta käyttöönotto alkaa vuonna 2025. Sen jälkeen on muiden asetyyppien vuoro.

Historiallinen sopimus

Ruotsin 78 miljoonan euron kertatilaus on Sakolle huomattava potti. Mittaluokasta kertoo jotain se, että vuonna 2021 Sakon koko liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa. Vuodesta 2006 tehtävässään ollut toimitusjohtaja Raimo Karjalainen sanoo, että tilaus on suurin, joka hänen aikanaan on tehty. Puitesopimuksen mahdollisuudet ovat valtavat.

"Voisi sanoa, että sopimus on tietyllä tavalla jopa historiallinen."

Puitesopimukseen sisältyy kirjaus, jonka pohjalta Suomen ja Ruotsin hankinnat voivat laajeta kivääreistä myös muihin käsiaseisiin, optiikkaan ja varusteisiin, Karjalainen kertoo.

Hän uskoo, että puitesopimus poikii Sakolle myös muita uusia bisnesmahdollisuuksia sotilasaseissa.

"Tavoitteena on tehdä niin kilpailukykyinen tuote, että sitä voidaan myydä muuallekin."

Työllisyysvaikutus on merkittävä jo tässä vaiheessa: Sako hankkii noin 70 uutta työntekijää. Vuonna 2021 henkilöstöä oli 351. Riihimäen tehtaalle on tulossa myös laajennuksia.

Tämä aseista tiedetään

Suomen puolustusvoimien tällä hetkellä käytössä olevat, niin ikään Sakon valmistamat rynnäkkökiväärit RK 62 ja RK 95 ovat malliltaan AK-pohjaisia aseita eli ne pohjautuvat Kalašnikov-rynnäkkökiväärin perusrakenteeseen. Sakon uusi rynnäkkökivääri taas on modernimpi AR-pohjainen ase, Karjalainen kertoo.

Olennaisin ero RK-malleihin on kevyempi massa.

Kyseessä on ensimmäinen Sakon valmistama AR-rynnäkkökivääri. Puoliautomaattiversio kaliiperissa 7.62x51 on jo valmis tuote, jonka toimitukset on aloitettu.

Sopimukseen sisältyvät henkilökohtaiset suoja-aseet ovat pitkälti samoja rynnäkkökiväärejä, mutta niiden piipun pituus on lyhempi ja kaasujärjestelmän paikkaa useimmiten siirretty, Sakolta täsmennetään.

Tarkkuuskiväärit taas ovat Sakon jo myynnissä olevia pulttilukollisia modulaarisia TRG M10 -kivääreitä.

Tarkkuuskivääri. Puitesopimukseen kuuluva tarkkuuskivääri on Sakon TRG M10.

Puolustusvoimilla on ollut jo pidempään suunnitteilla käsiaseperheen päivittäminen nykyaikaan. Sen lisäksi että uudet aseet ovat kevyempiä, niiden käytettävyys, lisälaitteiden kiinnitettävyys ja Nato-yhteensopivuus ovat niin ikään parempia kuin nykyisessä kalustossa, jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä toteaa.

"Vaikka nykyinen ase [RK 95] on hyvä ja luotettava, se on aika painava ja etupainotteinen. Nykyaikaisella aseistuksella saavutetaan kehitystä tässä."

