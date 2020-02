Suomen on vastaanotettava lapset Kreikan pakolaisleireiltä, vaatii Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja, entinen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

”Vuonna 2015 Suomeen tuli 3024 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Nyt Kreikan pakolaisleireillä on arvioitu olevan noin 5000 lasta ilman huoltajaa. Suomella on kaikki edellytykset auttaa hädänalaisimpia, mikä on sekä lasten että Suomen oma etu”, Kurttila toteaa tiedotteessa.

Kurttila huomauttaa, että eduskuntapuolueet ovat käyttäneet paljon puheenvuoroja Suomen pienenevästä lapsiväestöstä. Marraskuussa eduskunta kävi ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Kurttila vaatii tätä näkyviin myös päätöksissä.

”Maan hallituksella ja kaikilla eduskuntapuolueilla on velvollisuus tehdä päätöksiä, joissa yhdistyvät kansallinen etu ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen määrittämä lapsen etu. Ilman huoltajaa elävien lasten ottaminen Suomeen on perusteltua molemmista näkökulmista. Lapset tarvitsevat Suomeen tullessaan tukea ja turvaa. Nämä lapset ja nuoret ovat tulevaisuus ja toivo, eivät kuluerä ja ongelma. Olen nähnyt läheltä, miten hyvin lapset ja nuoret voivat pärjätä, jos heille annetaan mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä ja tätä maata nimeltä Suomi. Hallituksen on toimittava ripeästi.”

Kurttila oli viime eduskuntavaaleissa ehdolla sdp:n listoilta Keski-Suomen vaalipiiristä, mutta jäi varasijalle.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) toivoi aiemmin, että Kreikan pakolaisleireillä olevia lapsia autettaisiin pian. Hänen mukaansa sisäministeriöllä on valmius auttamiseen selvitysten jälkeen. Hallitus on keskustellut asiasta viime vuoden puolella, mutta päätöstä lasten auttamisesta ei vielä ole tehty.

Ohisalon ulostulo otettiin ainakin hallituskumppani keskustassa yllättyneenä vastaan.

