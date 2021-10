Suomalaisten suhtautuminen Venäjään on muuttunut selvästi kriittisemmäksi, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Venäjään kielteisesti suhtautuu 45 prosenttia vastaajista ja myönteisesti 34 prosenttia. 59 prosenttia katsoo Venäjän olevan sotilaallinen uhka.

Vielä vuonna 2012 suopeasti Venäjään suhtautui 63 prosenttia vastaajista.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa vuonna 2014 ja Syyriassa vuonna 2016 sekä viimeisimpänä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyiin kohdistunut murhayritys vuonna 2020 ovat EVA:n mukaan kääntäneet suomalaisia entistä kriittisemmiksi Venäjää kohtaan.

Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tuo esiin analyysissaan erot Venäjä-suhtautumisesta puoluekannan mukaan. Tuloksissa erottuu kaksi leiriä.

”Puolueiden äänestäjäryhmistä erottuvat liike nytiä äänestävät (67 %) vahvalla Venäjä-myönteisyydellään, mutta myös perussuomalaisten (48 %) ja keskustan (47 %) kannattajien suhtautuminen on keskimääräistä myönteisempää”, Haavisto kirjoittaa.

Liike nytin puoluekannatus on tosin selvästi alhaisempaa kuin perussuomalaisten ja keskustan.

Näin tutkimus tehtiin Kyselytulokset perustuvat 2059 henkilön vastauksiin. Kyselyn virhemarginaali on 2–3 prosenttia molempiin suuntiin. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaukset kerättiin Taloustutkimuksen internet-paneelilla. Tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Venäjä-kriittisiin voidaan lukea kokoomuksen, vihreiden, rkp:n, sdp:n ja vasemmistoliiton kannattajat.

”Vihreiden kannattajat (15 %) ovat selvästi kriittisimpiä, mutta myönteinen suhtautuminen Venäjään on vähissä myös vasemmistoliittoa (22 %), rkp:tä (23 %) ja kokoomusta (25 %) äänestävien parissa”, Haavisto kirjoittaa.

Vasemmistoliiton kannattajien kanta on muuttunut selvästi 2000-luvulla.

"Huomio kiinnittyy erityisesti vasemmistoliiton kannattajiin. Vielä vuonna 2004 liki kolme neljäsosaa vasemmistoliittoa äänestäneistä suhtautui Venäjään myönteisesti. Vasemmistoliiton nykyisistä kannattajista ei vastaavaa yhteyttä Venäjään enää juuri löydy”, Haavisto kirjoittaa.

Sdp:n, kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n kannattajat haluavat Suomelta myös terävämpiä Venäjä-kannanottoja. Toisella linjalla ovat liike nytin, keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjät.

Suhtautuminen Venäjään vaihtelee myös vastaajien iän ja koulutustaustan mukaan. Selvästi Venäjä-myönteisimpiä ovat yli 65-vuotiaat, kun taas kielteinen suhtautuminen on sitä suurempaa, mitä nuorempi vastaaja on.

”Iän lisäksi koulutustaso vaikuttaa voimakkaasti Venäjä-näkemyksiin. Myönteinen suhtautuminen vähenee koulutustason kasvaessa ja on pienintä akateemisesti koulutettujen keskuudessa”, Haavisto kirjoittaa.

”Osa kielteisesti suhtautuvista kääntää takkiaan”

Venäjä koetaan kyselyn perusteella selvästi aiempaa uhkaavampana sotilaallisesti.

”Yli kolme neljästä (77 %) pitää Venäjää epävakaana ja arvaamattomana, ja selvän enemmistön (59 %) mielestä Venäjä on myös merkittävä sotilaallinen uhka.”

Muutos on Haaviston mukaan merkittävä, sillä vuonna 2005 noin kaksi kolmesta piti kyllä Venäjää epävakaana ja arvaamattomana, mutta alle kolmasosa piti sitä sotilaallisena uhkana. Suomalaisten käsitys venäläisistä on silti ennallaan, sillä 50 prosenttia vastaajista pitää venäläisiä miellyttävinä ihmisinä, ja eri mieltä on vain 15 prosenttia. Nämä luvut eivät ole muuttuneet sitten vuoden 2005.

”Myös talouden ja kaupan kohdalla asenteissa on huomattavaa vakautta – sekä hyvässä että pahassa”, Haavisto kirjoittaa.

”Venäjä-kriittisyys muuttuu pehmeämmiksi, kun taloudelliset intressit tuodaan mukaan tarkasteluun. Lähes kaikissa väestöryhmissä osa Venäjään periaatteessa kielteisesti suhtautuvista kääntää takkiaan eikä vaarantaisi taloussuhteita poliittisista syistä. Ainoan poikkeuksen tähän sääntöön tekevät vihreiden kannattajat, joista löytyy enemmän niin pakotteiden kannattajia (68 %) kuin Venäjä-kielteisiä (63 %).”

