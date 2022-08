Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kertoi Uuden Suomen

Lohikosken mukaan työmatkavähennyksen saamisen ehtoja tulisi kohtuullistaa nykyisestä.

”Asuin- ja muiden elinkustannusten noustessa ihmisillä tulisi olla mahdollisuus työmatkavähennyksiin silloin, kun julkisen liikenteen käyttö ei ole ajallisesti realistinen vaihtoehto”, hän kirjoittaa.

Lohikosken mukaan verohallinnon työmatkavähennykseen liittyvä ohjeistus katsoo, että julkinen liikenne on työmatkalle varteenotettava vaihtoehto, jos kävelyä kertyy enintään kolme kilometriä, odotusaikaa kertyy enintään kaksi tuntia ja eikä matka ala tai pääty puolenyön ja 05.00 välisenä aikana.

”Nykyinen tulkinta on monien kehyskuntien tai maaseutumaisten kuntien työssäkäyvien osalta kohtuuton”, hän sanoo.

”Pääkaupunkiseudulla työmatkat ovat usein ajallisesti pitkiä, sillä moni on joutunut muuttamaan syrjempään asumisen kalleuden vuoksi. Tähän päälle on vielä vaatimus ottaa karenssin uhalla vastaan työ 80 kilometrin säteellä kotoa. On nähdäkseni välttämätöntä, että näitä vaatimuksia tarkastellaan uudestaan”, Lohikoski jatkaa.

Hän muistuttaa, että hintojen noustessa joillekin kotitalouksille työmatkoista kertyvät kulut saattavat olla liikaa työstä saataviin tuloihin nähden.

Lohikoski ehdottaa, että joukkoliikenteen vuorotarjontaa tulisi parantaa, liityntäpysäköintiä tulisi kehittää ja joukkoliikenteen vaihtopaikkoja ja raiteita tulisi lisätä koko maassa.

”Joukkoliikenteestä tulee tehdä toimivaa ja edullista, jotta kotitalouksia voidaan kannustaa sen käyttöön myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Kyseessä on erityisesti pienituloisia koskeva kysymys – liikkumisen ei tule olla vain hyvätuloisten oikeus”, Lohikoski päättää.

