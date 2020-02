Suurtuojien eli yli 100 litraa alkoholijuomia Virosta tuoneiden osuus kaikista tuojista kasvoi viime vuonna. He toivat noin 40 prosenttia matkustajatuonnista. Matkustajamäärästä lähes viidennes toi 80 prosenttia Virosta Suomeen tuoduista alkoholijuomista.

"Tämä herättää kysymyksen, tuodaanko alkoholia todellakin vain omaan käyttöön, kuten vastaajista 91 prosenttia kertoo. Samalla he kuitenkin arvioivat, että yli 20 prosenttia eli kahdeksan miljoonaa litraa myydään eteenpäin. Kyse on harmaasta taloudesta, jota alkoholiveron nosto vain lisäisi", Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen toteaa tiedotteessa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta kasvoi viime vuonna yli neljänneksen, vaikka matkoja tehtiin aiempaa vähemmän. Erityisesti kasvoi mietojen juomien tuonti, kun oluen, siiderin ja lonkeroiden tuonti lisääntyi lähes 40 prosenttia.

Panimoliiton mielestä syynä on Suomen korkea alkoholivero. Joka kolmas ilmoittaa halvemman alkoholin olevan ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon.

Vaikka suomalaisten laivamatkat vähenivät viime vuonna kolme prosenttia, alkoholijuomia tuotiin viime vuonna 37 miljoonaa litraa, mikä on 26 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna 2018. Oluen tuonti kasvoi 35 prosenttia, siiderin 42 ja long drink -juomien 39 prosenttia. Sen sijaan väkevien juomien tuonti laski 30 prosenttia.

"Erityisesti tuonti on kasvanut mietojen juomien osalta eli juuri niissä tuoteryhmissä, joissa Viro alensi alkoholiveroaan heinäkuussa 25 prosentilla. Matkustajatuonnin rajua kasvua selittää se, että Suomessa alkoholivero on yli kaksinkertainen Viroon verrattuna", sanoo Pakarinen.

Halvat hinnat houkuttavat

Jopa noin 30 prosenttia eli lähes joka kolmas Virossa vierailleista suomalaisista sanoi Viron edullisemman hintatason olevan ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon. Vuonna 2018 vain 18 prosenttia matkustajista sanoi hintatason olevan merkittävä tai ainoa syy matkaan.

Hallitus on ohjelmassaan linjannut, että alkoholiveroa korotetaan tällä vaalikaudella.

"Ohjelmaan on myös kirjattu, että hallitus seuraa alkoholin matkustajatuonnin kehitystä. Nyt kun matkustajatuonti on kasvanut näin rajusti, Suomessa alkoholiveroa ei yksinkertaisesti voi enää korottaa, vaan tärkeintä on turvata suomalaiset työpaikat ja panimoalan elinvoimaisuus", Pakarinen sanoo.