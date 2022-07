Kyberturvallisuusfirma Security Discoveryn perustajajäsen Jeremiah Fowler on pitänyt silmällä Anonymous-hakkerikollektiivin toimintaa ryhmän julistettua Venäjälle kybersodan maan hyökättyä laittomasti Ukrainaan.

Anonymous on saanut Venäjän kyberpuolustuksen näyttämään paperilta, Fowler huomauttaa . ”Ryhmä on demystifioinut Venäjän kyberkyvykkyyden ja onnistuneesti nolannut venäläisyrityksiä, valtionvirastoja, energiayhtiöitä, muiden muassa”, hän sanoo.

”Venäjä on ehkä joskus ollut rautaesirippu (Iron Curtain), mutta hakkeriarmeijan verkkohyökkäysten edessä maa vaikuttaa ennemmin paperiripustukselta”, hän toteaa.

Anonymous on iskenyt Venäjän kimppuun usealla eri rintamalla. Hakkerit ovat hyökänneet useisiin eri tietokantoihin ja vuotaneet julki tietoa muun muassa venäläisistä sotilashenkilöistä, kaasu- ja öljy-yhtiöiden toiminnasta sekä Venäjän keskuspankista. Fowlerin mukaan Anonymous väittää iskeneensä onnistuneesti yli 2500:aan venäläis- ja valkovenäläissivustoon.

Lisäksi Anonymousin tähtäimessä ovat länsimaiset ja muut yritykset, jotka jatkavat toimintaansa Venäjällä maan hyökkäyssodasta huolimatta. Anonymous esitti aiemmin tällaisille yrityksille uhkauksen, jossa vaadittiin näiden vetäytymistä Venäjältä. Aikaa annettiin vain 48 tuntia. Tämän jälkeen yhtiöistä tuli hakkerikollektiiville vapaata riistaa.

Anonymous on myös onnistuneesti onnistunut kaappaamaan haltuunsa venäläisiä tv- ja muita lähetyksiä, joissa katselijoille on esitetty Ukrainan sodasta peräisin olevaa, Venäjän valtion sensuroimaa kuvamateriaalia.

Hakkeriryhmän keinovalikoimaan kuuluu myös ”pehmeämpiä” keinoja, kuten Venäjän kansalaisten kunniantuntoon vetoaminen. Lisäksi aktivistiryhmä värvää koko ajan uutta voimaa yhteiseen rintamaan Venäjää vastaan.

Fowlerin mukaan Anonymousin toiminta on ollut tehokasta ja modernia, joukkoistettua kybersodankäyntiä. Sodankäynnin tehokkuus on ollut Venäjälle ja Kremlille kova kolaus. Anonymousin toiminta on Fowlerin kirjoissa osoittanut, ettei Venäjän pelätty kyberkyvykkyys ole välttämättä aivan sillä tasolla kuin valtio haluaa antaa ymmärtää.

