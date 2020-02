Kuva: Tiina Somerpuro

Sitten koronavirus iski Italiaan ja kaikki muuttui. Tartunnan saaneita on nyt yli 200 ja varoitukset Italian painumisesta taantumaan yltyvät lähes tunneittain.

Oppositio- ja äärioikeistojohtaja Matteo Salvinille kaikki tämä avasi tuhannen taalan paikan. Hetkeksi politiikan paitsioon jäänyt Salvini nousi uudelleen otsikoihin vaatimalla Italian rajoja suljettavaksi. Hän syyttää myös Italian hallitusta kansalaisten turvallisuuden vaarantamisesta ja vaatii kovaan ääneen pääministeri Giuseppe Conten eroa.

Hallitus on yksituumaisesti tyrmännyt molemmat vaatimukset, mutta paniikin rajoilla oleviin huolestuneisiin tavallisiin italialaisiin Salvinin uho uppoaa kuin häkä.

”Rajojen sulkeminen on täydellinen aihe Salvinille. Hän hakee nyt kostoa ja nyt hänellä on keino myös pahimman kilpailijansa Giorgia Melonin nujertamiseen. Samaan aikaan Conten asema on vaikea, koska viruksen nopeaa leviämisvauhtia on vaikea selittää”, valtiotieteen professori Sofia Ventura kommentoi.

Vielä Salvinin johtamaa Legaakin enemmän oikeaa äärilaitaa edustavan Fratelli d’Italia -puolueen johtaja Giorgia Meloni on alkuvuoden aikana noussut Salvinin ohi Italian suosituimmaksi poliitikoksi. Samaan aikaan myös Legan kannatus on lähtenyt laskuun, vaikka se edelleen pitää paikkaa gallupykkösenä.

Salvinin tilannetta eivät ole helpottaneet huhut konflikteista Legan sisällä. Osa tutkijoista puhuu jo puolueen hajoamisen mahdollisuudesta.

Lega on valtapuolue juuri pahimmilla koronavirusalueilla Venetossa ja Lombardiassa. Veneton maakunnan presidentti, Legaa edustava Luca Zaia on kriisipäivinä tehnyt selvää pesäeroa Salviniin. Zaia on kiitellyt hallituksen toimia ja korostanut niiden myös olevan riittäviä. Jo aikaisemmin hän kyseenalaisti Salvinin aseman puoluejohtajana ilmoittamalla, ettei halua tätä kampanjoimaan Veneton aluevaaleihin myöhemmin tänä vuonna.

Salvinin masinoima hallituskriisi ei auta Italiaa valtionlainamarkkinoilla, jossa sijoittajat jo ennestään hermoilevat koronaviruksen vuoksi. Italian lainapapereista puolestaan hankkiuduttiin markkinoilla maanantaina kiivaasti eroon ja kymmenvuotisen lainan korossa nähtiin selvä piikki. Korko oli iltapäivällä 4,5 korkopisteen nousussa 0,952 prosentissa. Tällainen muutos on lyhyellä aikavälillä verrattain suuri. Osa noususta selittyy koronaviruksella, mutta myös Salvinin uholla on osansa.

