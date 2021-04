Eduskunnan perustuslakivaliokunta on julkaissut lausuntonsa Euroopan unionin omien varojen järjestelmän eli käytännössä elvytyspaketin hyväksymisestä Suomen osalta.

Kuten ennalta on kerrottu, valiokunta katsoo, että EU:n elvytyspaketin hyväksymiseen tarvitaan 2/3:n enemmistö eduskunnan suuressa salissa. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus tarvitsee paketin läpiviemiseksi eduskunnan äänestyksessä tukea myös oppositiopuolueiden edustajilta.

”Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt arvioitavassa kokonaisuudessa poiketaan kansallisen perustuslain kannalta merkityksellisellä tavalla vakiintuneista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 125 artiklan mukaisista unionin taloudenhoidon periaatteista. Asiassa tehtävät merkittävät uudet tulkinnat muuttavat unionin keskeisiä toimintaperiaatteita tavalla, jonka voidaan ajatella asiallisesti rinnastuvan siihen, että EU:n sekundäärilainsäädäntöön sisällytetään perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai elementtejä, joita Suomi ei ole hyväksynyt perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä”, valiokunta perustelee.

”Kyse on siten merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille tosiasiallisesti rinnastuva järjestely, ja sitä koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.”

Lausunto ei ole yksimielinen, vaan asiasta äänestettiin äärimmäisen tiukasti.

Hallituksen esitys Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että eduskunta hyväksyisi EU:n omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen tavanomaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen esityksen mukaan omien varojen päätös ei sisällä säännöksiä, jotka koskisivat perustuslakia tai Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallitus katsoo, että päätös voidaan hyväksyä äänten enemmistöllä. Hallitus piti kuitenkin suotavana, että esityksestä hankittaisiin perustuslakivaliokunnan lausunto.

”Perustuslakivaliokunta äänesti käsittelyn pohjasta äänin 9-8. Lausuntoon sisältyy valiokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen, edustaja Outi Alanko-Kahiluodon, edustaja Bella Forsgrénin, edustaja Jukka Gustafssonin, edustaja Maria Guzeninan, edustaja Anna Kontulan, edustaja Johannes Koskisen ja edustaja Mats Löfströmin yhteinen eriävä mielipide”, valiokunta tiedottaa.

”Eriävän mielipiteen mukaan omien varojen päätöksessä on kysymys ainutlaatuisesta, poikkeuksellisesta, vakavan kriisin synnyttämästä tilanteesta, jonka seurauksien helpottamiseksi perussopimusten ja unionisääntelyn muut elementit mahdollistivat poikkeuksellisen, ainutkertaisen ja määräaikaisen järjestelyn perussopimusten mukaisesti. Järjestely edellyttää jäsenmaiden valtiosääntöisen hyväksynnän. Eduskunnan suostumus on sopimuksen hyväksymiselle tarpeen, mutta kysymyksessä ei ole merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille tai siihen rinnastuva järjestely. Eduskunnan suostumus voidaan eriävän mielipiteen mukaan antaa äänten enemmistöllä.”

Valiokunnan keskustalaiset edustajat asettuivat määräenemmistövaatimuksen kannalle oppositioedustajien kanssa.

Suomen päätös on merkittävä koko Euroopan kannalta, sillä EU:n elpymisrahaston toteuttamiseen liittyvä päätös tulee voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Valiokunnan ratkaisu asettaa ratkaisevaan asemaan etenkin perinteisesti EU-myönteisen oppositiopuolue kokoomuksen, joka kokoontuu tiistaina illalla ylimääräiseen ryhmäkokoukseen asian vuoksi. Asiasta kertoo perustuslakivaliokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman tviitissään.