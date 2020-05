Vapaa liikkuvuus on pandemian runtelemassa Euroopassa kuin muisto menneestä. Kuluneiden kuukausien aikana unionin sisäinen rajavalvonta on kaivettu esiin naftaliinista ja myös Euroopan ulkorajat on suljettu muulta kuin täysin välttämättömältä liikenteeltä.

Rajojen sulkemisella on merkittäviä vaikutuksia EU:n sisämarkkinoiden talouteen ja toimintaan. Elintärkeät lääkkeet ja elintarvikkeet jatkavat edelleen kulkuaan sisärajojen välillä niin kutsuttujen vihreiden kaistojen välityksellä.

Euroopan suunta -ohjelmasarja Euroopan suunta -podcast on keskusteluohjelmien sarja, jonka tuottaa Eurooppalainen Suomi ry. Podcast-sarja julkaistaan Uuden Suomen verkkosivuilla huhti-toukokuussa alkaen keskiviikosta 29.4. 2020. Sarjassa on kymmenkunta jaksoa, joissa ovat vieraina muun muassa komissaari Jutta Urpilainen, europarlamentaarikot Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, pormestari Jan Vapaavuori sekä useita muita poliitikkoja ja tutkijoita. Eurooppalainen Suomi ry on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö, ja osa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

”Tässä akuutissa kriisissä EU ei saa sysätä maton alle oikeusvaltioperiaatteita”, toteaa MEP Henna Virkkunen (kok) lähetyksessä.

Euroopan suunta -podcastin erikoisjakson vieraina ovat europarlamentaarikko Henna Virkkunen ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Saila Heinikoski. Missä vaiheessa rajat aukeavat? Millaiset vaikutukset liikkumisrajoituksilla on jäsenmaiden matkailuliiketoimintaan? Mitä riskejä pandemian vastaiset rajoitustoimet asettavat yksilönvapaudelle ja demokratialle? Näistä teemoista lisää lähetyksessä.

