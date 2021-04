Tuula Haataisen (sd) mukaan hallituksen työllisyystoimilla on nyt tärkeintä varmistaa, että Suomessa on osaavaa ja kyvykästä työvoimaa.

Työministeri. Tuula Haataisen (sd) mukaan hallituksen työllisyystoimilla on nyt tärkeintä varmistaa, että Suomessa on osaavaa ja kyvykästä työvoimaa.

Hallitus kertoo tehneensä puoliväliriihessään päätökset, joilla tavoitellaan 40 000–44 500 lisätyöllistä.

Hallitus laskee linjanneensa nyt toimista, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä, sillä jo aiemmin hallitus päätti toimenpiteistä, joilla tavoitellaan 31 000–33 000 lisätyöllistä. Ne olivat valtiovarainministeriön laskelmia, mutta puoliväliriihen työllisyysvaikutukset on laskettu eri ministeriöissä.

Kehysriihessä linjatut työllisyystoimet voi tarkistaa oheisesta faktalaatikosta. Toimenpiteistä vastaavat ministeriöt ovat laatineet työllisyysvaikutusarviot eli laskeneet, montako lisätyöllistä kukin toimi tuottaisi. Puoliväliriihessä oli kiistaa myös siitä, hyväksytäänkö myös muiden kuin valtiovarainministeriön työllisyysvaikutusarviolaskelmat. Nyt hallitus on päätynyt siihen, että muidenkin ministeriöiden laskelmat hyväksytään.

Kehysriihessä linjatut työllisyystoimet Välittäjä Oy, 1000 lisätyöllistä Hankintojen vauhdittaminen, 2000 lisätyöllistä Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy, 2500 lisätyöllistä Työkykyohjelma ja palkkatuki, 5500–6500 lisätyöllistä TE-palveluiden siirto kuntiin (sis. kuntien kannustinmalli), 7000–10 000 lisätyöllistä Kotouttaminen, 2000 lisätyöllistä Työperäinen maahanmuutto, 10 000 lisätyöllistä Jatkuva oppiminen 10 000–10 500 lisätyöllistä.

Hallitukselta odotettiin kehysriihestä erityisesti työllisyystoimia. Pöydällä oli työttömyysturvan porrastaminen ja ”euroistaminen” sekä paikallinen sopiminen, mutta kriisiytyneissä neuvotteluissa ei lopulta päätetty kovista työllisyystoimista. Euroistamisella tarkoitetaan, että työttömäksi jääneen työssäoloehdon täyttymistä tarkasteltaisiinkin palkan perusteella, eikä työtuntien perusteella, kuten nykyisin. Paikallisen sopimisen alatyöryhmä jatkaa työtään vaalikauden loppuun asti.

Hallitus linjasikin tekevänsä hallituskauden loppuun mennessä lisäksi päätökset työllisyystoimista, jotka vahvistavat 110 miljoonalla julkista taloutta. Tämä työ jatkuu työllisyyden ministerityöryhmässä työministeri Tuula Haataisen (sd) johdolla.

Haatainen kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että tässä pohdinnassa ovat mukana myös työttömyysturvan elementit ja puhetta on ollut esimerkiksi euroistamisesta. Työttömyysturva kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueelle.

Uusi Suomi kysyi Haataiselta kovien työllisyystoimien perään.

”Tässä tilanteessa keskitymme siihen, että pystymme varmistamaan näillä työllisyystoimilla sen, että meillä on osaavaa, kyvykästä työvoimaa, kun nyt markkinat alkavat avautua rajoitustoimien jälkeen ja kasvu lähtee liikenteeseen. Tässä tilanteessa olisi aika erikoinen viesti, jos ilmoitettaisiin, että työttömyysturvaa lähdetään rajusti leikkaamaan”, Haatainen vastasi.

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät ehtivät jo ilmoittaa pettyneensä riihen tuloksiin. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tyrmäsi tulokset erityisesti työmarkkinauudistusten osalta. Myös Metsäteollisuus ry kritisoi hallituksen työllisyystoimia vaatimattomiksi.

Hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen puolivälissä työllisyysaste on 75 prosenttia.

Uusi yhtiö osatyökykyisille, Välittäjä Oy

Hallitus on päättänyt perustaa erityistehtäväyhtiön, ”Välittäjä Oy:n”, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin. Yhtiölle asetetaan tavoitteeksi, että osa työntekijöistä työllistyy lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille.

Haatainen pitää Välittäjä Oy:n perustamista ”isona askeleena osatyökykyisten aseman parantamiseksi”.

”Työministerin tontilta tärkeimmät työllisyyttä edistävät päätökset puoliväliriihestä ovat osatyökykyisten työllistymistä tukevan Välittäjä Oy:n perustaminen sekä TE-palvelujen siirto kunnille yhdessä kannustinmallin kanssa. Olennainen osa työllisyyden kasvua ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista on myös työperäisen maahanmuuton edistäminen”, Haatainen kertoo tiedotteessa.

Hallituksen esitys uudeksi erityistehtäväyhtiöksi on tarkoitus antaa vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä. Yhtiötä on määrä pääomittaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta 20 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi valtiontalouden kehyksistä varataan valtionavustuksena 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Välittäjä Oy:n perustamisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan 1 000 lisätyöllistä.

Marinin hallitus on katsonut Ruotsiin, missä toimii valtion Samhall-yhtiö, jonka tarkoitus on olla viimesijainen työnantajavaihtoehto osatyökykyisille, vammaisille ja vammautuneille. Haataisen mukaan hallitus ei kuitenkaan ole kopioinut Ruotsin mallia, vaan luo aidosti suomalaisen mallin. LUE LISÄÄ:

Haatainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että yhden osatyökykyisen työllistämisen kustannus olisi arviolta noin 25 000 euroa ja summa koostuu julkisesta tuesta ja yhtiön liiketoiminnan tulosta.

Osatyökykyisten työllistämistä tuetaan myös uudistamalla palkkatukea ja laajentamalla työkykyohjelmaa. Palkkatuen enimmäismäärä nostetaan 70 prosenttiin.

Työkykyohjelmassa tavoitellaan työllisyysasteen nostamista tukemalla osatyökykyisten työttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä sekä ehkäisemällä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä. Hallitus päätti syksyn 2019 budjettiriihessä osoittaa ohjelmalle noin 35 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen kestävän kasvun ohjelmassa toiminnan laajentamista suunnitellaan rahoitettavan 27 miljoonalla eurolla.

Palkkatukiuudistuksessa tavoitellaan erityisesti osatyökykyisten nopeampaan työllistymiseen. Hallitus varasi uudistukseen vuoden 2019 budjettiriihessä 16 miljoonaa euroa vuotta kohti.

Toimien yhteisvaikutuksena hallitus arvioi työllisyyden kasvavan 5500–6500 henkilöllä, josta työllisyyttä parantava ”väliaikainen varantovaikutus” on noin 4500 työllistä.

Lisäksi hallitus kertoo valjastavansa kunnat julkisten hankintojen kautta lisäämään muun muassa osatyökykyisten työllisyyttä. Hallitus myös tukee yhteiskunnallisten yritysten syntymistä perustettavan asiantuntijayksikön kautta. Tavoitteena on 3 000 henkilön työllistäminen julkisten hankintojen avulla, työllisyyden kasvun nettovaikutus on noin 2 000.

TE-palvelut siirtyvät kunnille

Hallitus päätti puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Hallituksen aikeita on kritisoitu siitä, että tutkimusnäyttöä toimenpiteen vaikutuksista ei ole.

Hallitus kuitenkin kertoo, että siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Palvelut siirtyvät kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana.

Maaliskuun alussa käynnistyneissä työllisyyden kuntakokeiluissa tavoitellaan eri palveluiden parempaa yhteensovittamista ja tehokkaiden palveluiden löytämistä.

”Työllisyyspalveluiden uudistaminen etenee nyt vauhdilla ja isoin harppauksin. Palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Samalla valmistelemme pohjoismaista työvoimapalvelumallia, jonka pääideana on tarjota työnhakijoille tiiviimpi tuki työnhakuun”, Haatainen kertoo.

Syksyn budjettiriiheen mennessä maahanmuuttokartta

Hallitus on linjannut, että työ- ja koulutusperusteiselle maahanmuutolle laaditaan budjettiriiheen 2021 mennessä tiekartta, jossa määritellään visio, tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton pitkäjänteiseksi edistämiseksi. Myös onnistunut kotoutuminen tukee työllisyyttä.

”Suomalaiset yritykset tarvitsevat osaajia myös ulkomailta. Siksi meidän on sujuvoitettava lupaprosesseja ja oltava itse aktiivisesti houkuttelemassa osaajia muuttamaan ja tekemään työtä Suomeen. Samalla torjumme harmaata taloutta, maahanmuuton lieveilmiöitä ja varmistamme, että suomalaisten työmarkkinoiden pelisääntöjä noudatetaan”, ministeri katsoo.

Painopisteenä työperäisessä maahanmuutossa ovat hallitusohjelmassa mainitut työvoimapulasta kärsivät alat sekä tki-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat. Hallitus edistää myös yrittäjien ja sijoittajien maahanmuuttoa.

Hallitus kertoo, että työperäisen maahanmuuton edistämiseen on varattu määrärahoja yhteensä 61 miljoonaa euroa, joista 44 miljoonaa euroa on pysyvä kehyspanostus. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitetaan digiratkaisua 20 miljoonalla eurolla. Hallitus laskee, että linjausten työllisyysvaikutus on 10 000 lisätyöllistä.

Hallituksen tavoitteena on, että 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys toteutuu vuoteen 2030 mennessä.

Hallitus kertoo lisäksi vahvistavansa kotoutumistoiminnan resursseja yhteensä 5 miljoonalla eurolla. Onnistuneella kotoutumisella hallitus laskee saavuttavansa noin 2000 uutta työllistä. Hallitus on valmistellut kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeista, joka annetaan eduskunnalle selontekona.

Ennaltaehkäisyä ja jatkuvaa oppimista

Lisäksi hallitus tavoittelee vuoteen 2030 mennessä merkittävää työllisyyden lisäystä ennaltaehkäisemällä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä ja lyhentämällä sairastumisesta johtuvia työuran katkoksia.

Hallituksen tavoitteena on ehkäistä vähintään 5 prosenttia kaikista alkaneista mielialahäiriödiagnoosin perusteella alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä, mikä tuottaa potentiaalisesti noin 2 500 hengen työllisyysvaikutuksen. Hallitus jatkaa myös kuntoutuksen uudistamista kuntoutuskomitean ehdotuksien pohjalta.

Hallitus on myös päättänyt vahvistaa jatkuvan oppimisen uudistuksen toimenpiteitä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Uudistukseen on varattu ohjelmasta 70 miljoonaa euroa. Näiden toimien työllisyysvaikutus tulee hallituksen mukaan työttömyyttä ennaltaehkäisevästä ja rakennemuutoksen edellyttämän uuden osaamisen tuottamasta vaikutuksesta. Hallitus laskee työllisyysvaikutukseksi 11 000 lisätyöllistä.

Nämä menevät jatkovalmisteluun

Hallitus arvioi nykyisen liikkuvuusavustuksen vaikuttavuus ja kannustavuus sekä selvittää sen kehittämistarpeet. Tavoitteena on lisätä julkista taloutta vahvistavalla tavalla uusia kannustimia työn vastaanottamiseksi toisella paikkakunnalla eli helpottaa työn perässä muuttamista. Uudistuksista päätetään kevään 2022 kehysriihessä.

Hallitus aikoo käynnistää negatiivisen tuloveron kokeilun tai muun työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista parantavan ja byrokratiaa purkavan kokeilun vuoden 2023 alusta. Hallitus tekee linjaukset kesällä 2022.

Hallitus pyrkii lisäämään korkeakoulutusta kehittämällä ja aikoo esimerkiksi nopeuttaa korkeakoulukseen pääsyä nopeutetaan ja aloituspaikkoja lisätään. Hallituksen mukaan toimenpidekokonaisuudella on merkittävä työllisyyspotentiaali, joka tarkentuu jatkovalmistelun yhteydessä.

Hallitus aikoo uudistaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteita tukemaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Yksityiskohdat tuodaan päätettäväksi budjettiriihessä 2021. Tarkoituksena on kokeilla oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamista vuosina 2022–2024 ja seurata uudistamisen vaikutuksia. Hallitus päätti puoliväliriihessä osoittaa toimeen 5 miljoonaa euroa vuotta kohti vuosille 2022–2024.

Hallitus aikoo myös käynnistää TE-toimistoissa valtakunnallinen työnvälityksen tehostamisen hanke yritysten työvoimatarpeiden ja työnhakijoiden kohtaamisen parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on muun muassa yritysten piilotyöpaikkojen näkyväksi tuominen ja työntekijöiden rekrytoiminen niihin. Hanke käynnistetään viimeistään pohjoismaisen työvoimamallin käynnistymisen yhteydessä ja hankkeen aikatauluksi asetetaan kolme vuotta.

Hallitus asettaa hallinnonalarajat ylittävän työryhmän selvittämään yhteistyössä kuntien kanssa keinoja, joilla edistetään lapsia kotona hoitaneiden vanhempien työllistymistä. Päätökset toimista linjataan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisäksi tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä vaikutusarviot mallista, jossa varhaiskasvatus olisi perheelle osapäiväisesti maksutonta puolen vuoden ajan siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuotta.