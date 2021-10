Espanjan talous kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vain kaksi prosenttia edellisestä neljänneksestä, kertoi maan tilastokeskus INE alustavasti perjantaina.

Kasvua on lokakuuhun mennessä kertynyt tänä vuonna vasta 2,5 prosenttia, mikä on iso pettymys. Ennusteissa ja budjettilaskelmissa on odotettu 6,5 prosentin talouskasvua koko vuoden ajalle.

Loppuvuonna tarvittaisiin iso harppaus, jotta odotukset täyttyisivät. Se ei näytä mahdolliselta, jos INE:n alustavat luvut pitävät kutinsa.

Toisen vuosineljänneksen lukuja korjattiin syyskuussa tuntuvasti alaspäin, mikä INE:n mukaan johtui pandemian takia puutteelliseksi jääneestä alustavasta datasta.

Lopullisen laskennan mukaan Espanjan talous supistui 0,6 prosenttia vielä ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvoi siitä 1,1 prosenttia toisella neljänneksellä.

Vuositasolla bruttokansantuote on kasvanut koronavuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä 2,7 prosenttia.

Kulutus kramppasi

Inflaatio sitä vastoin nousi lokakuussa etenkin kohoavien energiahintojen ajamana jo 5,5 prosenttiin. EU-maiden keskiarvo on 4,1 prosenttia.

Hintojen kovan nousun arvellaan näkyvän kulutuksessa, joka toisen vuosineljänneksen pyrähdyksen jälkeen on jähmettynyt.

Analyytikoiden yllätykseksi heinä–syyskuussa kasvoivat yritysten investoinnit ja vienti, mutta ei kotitalouksien kulutus, vaikka espanjalaiset elokuussa lomailivat kaikki kotimaassa ja täyttivät pandemian jälkeen oviaan avaavia hotelleja.

Talouslehti El Economista pitää pahana, ettei kulutus vedä talouden toipumista. Lehden mukaan kulutuksen kramppaaminen viennin vahvistuessa on historiallisesti ollut Espanjassa merkki taantuman kolkuttelusta.

Tunnettu talousanalyytikko Daniel Lacalle tviittasi, että ”surkea talouskasvu ja kahdeksan prosentin velkaantumisvauhti Euroopan keskuspankin ostaessa kaikki Espanjan velkakirjat” kertovat vasemmistohallituksen ”vahingollisen tuhlailun ja veronkorotusten kiistattomasta epäonnistumisesta”.

