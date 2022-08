Eläketurvakeskuksen ekonomisti Ville Merilä kertoo, että työeläkeindeksin arvioidaan kasvavan 6–7 prosenttia ensi vuodeksi.

”Työeläkeindeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä, joten prosenttikorotukset ovat samat eläkkeen suuruudesta riippumatta. Euromääräiset korotukset riippuvat tietenkin eläkkeen suuruudesta, jos esimerkiksi omaan työuraan perustuvan työeläkkeen määrä on 1 500 euroa kuussa, niin korotus on sellaiset 100 euroa kuussa. Jos eläke on esimerkiksi 2 800 euroa kuussa, niin korotus on 170–200 euroa kuussa”, Merilä kertoo.

Merilä kertoo, että työntekijän eläkelain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella työeläkeindeksin pisteluvun lokakuun loppuun mennessä.

Kova inflaatio ja korkeat hinnat vaikuttavat arvioidun korotuksen taustalla. Myös taitettuna indeksinä tunnettua työeläkeindeksiä käytetään työeläkkeiden vuosittaisten korotusten laskemiseen. Hintatason muutoksen osuus työeläkeindeksissä on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

”Tämä on pitkästä aikaa oikea korotus. Vasta viime vuonna oli parin prosentin korotus. Sitä ennen oli useita vuosia todella surullisia nollapilkkujotain-korotuksia. Ostovoima on heikentynyt valtavasti”, Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n järjestöjohtaja Petra Toivonen kertoo Taloussanomille.

