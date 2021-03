Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kuvailee koronapandemiavuotta suorin sanoin Yleisradion Rankka vuosi -dokumenttisarjan toisessa ja kolmannessa osassa.

”Meidän on pakko tuoda taloutta ja sen roolia entistä enemmän päätöksentekoon mukaan. Tiedän, että siitä ei tykätä. Saan paljon postia, jossa kerrotaan, että ’kätesi ovat veressä’. Siitä huolimatta haluan puolustaa myös sitä, että me emme tipahda sellaiseen talouden mustaan aukkoon”, Lintilä sanoo, kun dokumenttisarjassa käsitellään pandemian alkuvaihetta keväällä 2020.

”Kyllä tämä tulee tuhansia ja tuhansia perheitä koettelemaan. Kyllä siinä aika traagisia viestejä sähköpostiin ja eri kanavia pitkin tuli. ’Nyt meidän lapsilta menee talot.’ Näitä tällaisia esimerkkejä tuli useampia. Tai sitten viitattiin siihen, että tehdään oman käden kautta ratkaisua”, Lintilä sanoo ohjelmassa.

Keskustasta tulee ohjelmassa myös kritiikkiä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintatapaa kohtaan.

”STM aikalailla omana linnakkeenaan on tehnyt valmistelua ja tuo sitten esitykset hallituksen neuvotteluun. Tietysti se toisten ministeriöitten kuuleminen, huomioiminen on ollut verrattain vähäistä. Usein neuvotteluihin mentiin ihan ilman minkäännäköistä pohjaesitystä. Ja ne pohjaesitykset tulivat siellä pöytään. Niin oli käytännössä aika mahdotonta paneutua siihen, mitä tulee”, Lintilä sanoo.

Uusi Suomi on kuullut taustakeskusteluissa samanlaista viestiä myös toisesta hallituspuolueesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ei ota ohjelmassa kantaa yksittäisten ministeriöiden kanssa käytyihin keskusteluihin.

”Minusta on tärkeää, että jokainen hoitaa omaa leiviskäänsä”, hän sanoo.

Lintilä arvioi dokumentissa, että syksystä 2020 ja sitä seuraavasta talvesta oli tulossa kylmä ja konkursseja nähtäisiin merkittävästi. Lapin matkailun tilannetta käsitellään sarjan viimeisessä osassa.

”Ne tahot, jotka STM:n puolella vastaa näistä asioista, he eivät välttämättä luota alueitten omaan toimintaan. Sitä pidän enemmänkin pahana asiana. Esimerkiksi Lapin osalta siellä on hyvin selkeät suunnitelmat, joilla pystyttäisi takaamaan turvallinen, terveellinen matkustaminen, mutta näitä ei ole huomioitu. Antaisin alueille huomattavasti enemmän valtuuksia tähän toimintaan”, Lintilä sanoo.

Dokumentissa näytetään, kun lokakuussa 2020 keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä keskustelee matkailuyrittäjän kanssa Lapin matkailuyrittäjien ministeritapaamisessa.

”Hankalin tilanne on STM:n kanssa. Jos siellä ei tuuli käänny, en tiedä, mitä on tehtävissä”, Kärnä sanoo yrittäjälle.

”Eihän tässä vaikuta nämä poliittiset päätökset näköjään yhtään mitään. Ihan sama mitä päätetään, virkakunta hiekoittaa. Paikalliset terveysviranomaiset eivät näköjään uskalla toimia, vaikka valtuudet on. Suurin ongelma tässä on, että THL:llä, STM:llä, valtioneuvostolla, paikallisilla viranomaisilla ei ole yhteistä selkeää tiedotuslinjaa. Kukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Kyllä tämä on tössitty. Kunnolla”, Kärnä sanoo.

