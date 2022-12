Tilanne Ukrainan rintamilla on tällä hetkellä jumissa, ”umpikujassa”, kun kumpikaan osapuoli ei pääse merkittävästi etenemään, sanoo Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov BBC:n haastattelussa.

”Tilanne on jumissa”, hän sanoo.

”Se ei liiku.”

Rajuimpia taisteluita on viime viikkoina käyty itäisessä Donetskissa Bah'mutin ympäristössä. Tämän lisäksi Venäjä pommitti tiistain ja keskiviikon aikana intensiivisesti eteläistä H’ersonin kaupunkia, jonka Ukraina valtasi äskettäin takaisin. Yleisesti Venäjä on asettunut puolustusasemiin samalla kun talvi on hidastanut Ukrainan vastahyökkäystä, BBC tiivistää.

Kyrulo Budanovin mukaan etenkin Venäjä on ”täysin umpikujassa” ja kärsii kovia tappioita, ja hän uskoo Kremlin ilmoittavan pian uudesta mobilisaatiosta. Kuitenkaan myöskään Ukrainan resurssit eivät riitä vastahyökkäyksen etenemiseen useilla alueilla, Budanov kertoo. Hän vetoaa aseavun jatkamisen puolesta ja toivoo Ukrainan saavan länsimailta kehittyneempiä asejärjestelmiä.

”Odotamme kovasti uusia asetoimituksia ja uusien, edistyneempien aseiden tuloa”, Budanov sanoo.

Ukraina on aiemmin varoittanut Venäjän mahdollisesti suunnittelevan uutta hyökkäystä pohjoisesta, liittolaisensa Valko-Venäjän suunnalta. Budanov ei kuitenkaan tällä hetkellä näe todellista uhkaa tästä hyökkäyksestä. Kyse on hänen arvionsa mukaan ennemmin uhittelusta, jonka tavoitteena on saada Ukraina hajauttamaan joukkojaan.

LUE MYÖS Vladimir Putinilla on uusi ongelma, joka uhkaa Venäjän taloutta

Venäjä on jatkanut ilmahyökkäystä Ukrainan energia- ja siviilikohteisiin, mutta tiedustelupäällikön mukaan pommitusten intensiteetti tuskin tulee nousemaan, sillä Venäjän ohjusvarastot hupenevat. Iran, joka myy Venäjälle sen ilmasodassa käyttämiä lennokkeja, ei Budanovin mukaan toimita Venäjälle ohjuksia lännen sanktioiden pelossa.

Vaikka rintamatilanne on nyt pysähtynyt, vakuuttaa Budanov BBC:n mukaan, että Ukraina tulee ottamaan takaisin kaikki Venäjän nyt miehittämät alueet – myös vuodesta 2014 miehitetyn Krimin niemimaan.