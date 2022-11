Kansanedustaja Markus Lohen mukaan saamelaiskäräjälain uudistuksessa on ajettu ”tietyllä tavalla tällaista ääriratkaisua”.

Keskustalainen. Kansanedustaja Markus Lohen mukaan saamelaiskäräjälain uudistuksessa on ajettu ”tietyllä tavalla tällaista ääriratkaisua”.

Keskustalainen. Kansanedustaja Markus Lohen mukaan saamelaiskäräjälain uudistuksessa on ajettu ”tietyllä tavalla tällaista ääriratkaisua”.

Lappilainen kansanedustaja Markus Lohi (kesk) arvioi, että hallituksen eduskuntaan tuoma saamelaiskäräjälaki ei tule tässä eduskunnassa hyväksytyksi vaan raukeaa.

Hän ihmettelee oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r ) ja pääministeri Sanna Marinin (sd) toimintaa asiassa.

”Eiköhän tämä laki raukea taas kerran ja aloitetaan seuraavalla vaalikaudella alusta. Se ei ole viisasta toimia näin, mutta tähän tämä on vissiin haluttu ajaa”, lakia jo hallituksessa vastustaneen keskustan varapuheenjohtaja Lohi sanoo Uudelle Suomelle.

Saamelaiskäräjälaista on käyty tänään lähetekeskustelua eduskunnassa. Ministeri Henriksson ja esimerkiksi vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat puolustivat sitä voimakkaasti, mutta keskustan kansanedustajat Katri Kulmuni ja Mikko Kärnä sekä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vastustivat.

Lohi perustelee raukeamisnäkemystään sillä, että hänen mukaansa saamelaiskäräjälaki tuskin tulee käsitellyksi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa (PeV), jonka varajäsen hän on.

”On kohtuutonta panna perustuslakivaliokunta sellaiseen tilanteeseen, että 30 vuoden riita pitäisi ratkaista kolmessa viikossa siellä. Eihän se näin saa olla. Kovasti epäilen, että perustuslakivaliokunta ei ehdi käsitellä sitä.”

LUE MYÖS Nyt puhuu Suomen ainoa saamelainen kansanedustaja: Tämän takia hallituksen kohuesitys tulee hylätä

Hänen arvionsa pohjautuu PeVin puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) käyttämiin puheenvuoroihin kiireestä.

”Ja jos perustuslakivaliokunta ehtii käsittelemään sen, minulla on vahva tunne, että siihen kyllä muutoksia tullaan tekemään. Silloin ollaan helposti saman ongelman edessä, että jos muutettu ei kelpaa saamelaiskäräjille, Henriksson joutuu vetämään lain pois niin kuin teki kahdeksan vuotta sitten. Osa oppii meistä kokemuksen kautta toimimaan viisaammin, kaikki eivät näköjään opi”, Lohi sanoo.

Anna-Maja Henriksson oli Stubbin hallituksen oikeusministeri, kun hän vuonna 2014 toi saamelaiskäräjälain edellisen kerran eduskuntaan. Hallitus veti lakiehdotuksen pois ja se raukesi. Myös silloin keskusta oli nykyisenkaltaista lakiuudistushanketta vastaan, joskin oppositiosta.

Lohen mukaan saamelaiskäräjälakia olisi mahdollista muuttaa vielä, mutta myös pääministerin tahto puuttuu.

”Jos tahtoa olisi, tästä pystyttäisiin varmasti vielä neuvottelemaan. Näyttää siltä, että oikeusministeri Henrikssonilla ja pääministeri Marinilla ei ole ainakaan ollut tahtoa saada tästä soviteltua laki, joka voisi tasapainoisesti huomioida kaikki saamelaisryhmät. Pahin ongelma on juuri se – vaikka toisin juuri istunnossa oikeusministeri Henriksson väitti – että tosiasiassa osa tullaan poistamaan sieltä vaaliluettelosta.”

Lohen mukaan hänelle ”on sanottu suoraan”, että henkilöiden poistaminen toteutetaan niin, että kaikki joutuvat hakeutumaan uudelleen vaaliluetteloon ja osa vanhoista ei pääse sinne enää.

”Lopputuloshan on sama, että poistetaan. Missään vaiheessa ei tästä haluttu lähteä käymään keskustelua, vaan siellä ajettiin tietyllä tavalla tällaista ääriratkaisua. Ei edes yritetty hakea minkäänlaista kompromissia.”

Kuumin kiistan kohde on niin sanottu lappalaispykälä, jonka turvin saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on saattanut päästä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Näistä päätöksistä Suomi on saanut moitteita YK:n ihmisoikeuskomitealta.

Asian monimutkaisuudesta kertoo apulaisoikeuskanslerin lausunto hallituksen lakiesityksestä.

Vaikka lakiesitys pyrkii oikeusvalvojan mukaan vahvistamaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta ”se kuitenkin sulkisi tähän asti osan itseään vilpittömästi saamelaisina pitäneistä ja sellaisiksi myös vahvistetuksi tulleista saamelaisyhteisön osallistumisoikeuksien ja päätöksenteon ulkopuolelle”.

LUE MYÖS: