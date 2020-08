Roomalaisella Umberto I -poliklinikalla työskentelevät sairaanhoitaja Marco Bellafiore laukoo suorat sanat Italian koronatilanteen vähättelijöille, jotka eivät noudata turvamääräyksiä.

”Te sanotte, että kaikki on OK eikä covidia ole ja lähdette tanssimaan. Siitä huolimatta 30 asteen paahteessa suojavarusteissa sulamme me, ette te. Pitäkää rauhassa hauskaa, ei teille mitään tapahdu. Ja jos tapahtuukin, me pidämme teistä huolta 100 euron kuukausilisällä ja hengitämme kuumaa ilmaa maskin sisällä tunteja. Menkää lomalle, minä en vielä ole päässyt. Sen takia olen hieman eri mieltä”, hän kirjoittaa laajaa julkisuutta saaneessa Facebook-päivityksessään.

Italiassa vietetään tänä viikonloppuna paikallista keskikesän juhlaa ferragostoa, joka on saanut kymmenet tuhannet italialaisnuoret kokoontumaan muun muassa turistikohteiden rantadiskoihin.

Lauantaina Italiassa todettiin 629 uutta koronatartuntaa. Määrä on korkein sitten toukokuun, vaikka testejä tehdään ferragoston vuoksi huomattavasti vähemmän kuin arkisin.

Terveysministeri Roberto Speranza vetosi italialaisiin lauantaina.

”Ymmärrän, että varsinkin nuoret haluavat lähteä ulos kuukausien lockdownin jälkeen, mutta jos he tartuttavat vanhempansa ja isovanhempansa, tuloksena on vakavia vahinkoja. Sen vuoksi voimassa on edelleen kolme sääntöä: käyttäkää maskeja myös ulkona, jos tapaatte muita ihmisiä, pitäkää vähintään metrin välimatka ja peskää käsiänne”, hän sanoi Italian yleisradion RAIn pääuutislähetyksessä.

Italia on toistaiseksi selvinnyt kesän korona-aallosta vähemmällä kuin Espanja, Ranska tai Saksa. Ranskassa on 24 viime tunnin aikana todettu 3 310 uutta tartuntaa ja Saksassa 1 415.

Lue myös: