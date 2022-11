Tarvitsemme parempaa finanssipolitiikan koordinaatiota EU-maiden kesken.

Tätä viestiä pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ovat pitkin syksyä toistelleet EU-kokouksissa Brysselissä.

Viime viikolla kuoroon yhtyi EU:n kauppakomissaari Valdis Dombrovskis. Hän julkisti syksyn talousohjausjakson suositukset jäsenmaille.

Tuki pitäisi kohdistua heikoimmille

EU-komissio suosittelee, että euromaat koordinoisivat talouspolitiikkaansa tavalla, joka tukisi sitä, että Euroopan keskuspankki pääsisi takaisin inflaatiotavoitteeseensa.

EKP:lla on kahden prosentin inflaatiotavoite keskipitkällä aikavälillä. Lokakuussa euroalueen inflaatio oli 10,6 prosenttia.

Komission mielestä jäsenmaiden myöntämien energiatukien pitäisi olla kustannustehokkaita, väliaikaisia ja kohdennettuja. Niiden pitäisi kohdistua kaikista vaikeimmassa tilanteessa oleviin kansalaisiin ja yrityksiin.

Se on ollut myös EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden toive.

Kaikille sama summa

Jäsenmaat ovat kuitenkin käyttäytyneet energiakriisin alettua kuin Ellun kanat.

Energian arvonlisäveroa on laskettu ja yritystukia on myönnetty. Monissa maissa tukea on myönnetty kaikille kansalaisille tulotasoon katsomatta.

Itävallassa päätettiin jakaa kansalaisille 150 euron könttäsumma.

Kyse voi olla kiireestä, mutta myös äänestäjien kosiskelusta.

Ajatuspaja Bruegelin laskemien mukaan EU-maat olivat lokakuussa käyttäneet energiatukiin 573 miljardia euroa.

Belgiassa kotitaloudet saivat keväällä sadan euron avun energialaskuihinsa. Lisää on tulossa vielä ennen vuodenvaihdetta.

Itävallassa päätettiin jakaa kansalaisille 150 euron könttäsumma.

Suomessa lapsiperheet saavat joulukuussa kaksinkertaisen lapsilisän, ostovoiman lisäämisen nimessä.

Sääntöjä ei ole tehty rikottaviksi

Komissio arvioi, että tänä vuonna vain 30 prosenttia jäsenmaiden toimista on ollut kohdennettuja. Ensi vuonna osuus olisi enää kymmenen prosenttia.

Poliitikkojen on aika siirtyä sanoista tekoihin. EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen eli finanssipolitiikan sääntelykehikon uudistus pitäisi saada ensi vuoden aikana maaliin.

Sopimuksen sääntöjä on tähän asti rikottu, koska rikkomisesta ei ole seurannut sanktioita. Se on asia, jonka täytyy muuttua.

Kirjoittaja on Brysselin-kirjeenvaihtaja.

LUE MYÖS: