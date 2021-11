EU-komissio esittää ”hätäjarrun aktivoimista” ja eteläisestä Afrikasta tulevan lentoliikenteen pysäyttämistä uuden koronavirusvariantin vuoksi, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyenin mukaan komissio toimii yhteistyössä jäsenmaiden kanssa.

Uusi havaittu variantti herättää nyt huolta Suomessakin rajakontrollin suhteen.

Britannia on keskeyttänyt lennot maahan useammasta Afrikan maasta, Etelä-Afrikka mukaan lukien. Etelä-Afrikassa on havaittu uusi koronavirusmuunnos, joka on nimetty B.1.1.529:ksi.

Columbian yliopiston apulaisprofessori, biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen toivoo, että Suomen viranomaiset kokoontuisivat suunniteltua nopeammin rajakontrollin osalta.

Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori Jukka Koskela toteaa, että nyt joudutaan toimimaan heikon tiedon varassa. Jos odotetaan vahvaa näyttöä uudesta variantista, ollaan jo myöhässä, hän katsoo.

Uusi variantti saattaa tarkoittaa palaamista lähtöruutuun, kommentoi dosentti Pirta Hotulainen lääketieteellisestä tutkimuslaitos Minervasta.

”Sairaalakapasiteetti ei kestäisi nyt variantteja”, varoittaa kansanedustaja Mari Holopainen (vihr).

”Ovatko hallitus ja THL aikeissa reagoida nopeasti?” kysyy kansanedustaja Terhi Koulumies (kok).