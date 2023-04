Metsäteollisuudessa työehdoista sopiminen on siirtynyt yritys- ja liiketoimintatasolle.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksen mukaan yrityskohtaiseen sopimiseen siirtyminen ei laskenut palkkoja.

Vientialoilla työmarkkinoiden rakenteet ovat olleet murroksessa. Metsäteollisuudessa työehdoista sopiminen on siirtynyt yritys- ja liiketoimintatasolle. Teknologiateollisuudessa puolestaan yleissitovuus on poistunut tietotekniikan palvelualalta ja alalla on tehty nippu yrityskohtaisia sopimuksia.

Tänään julkaistun Etlan tutkimuksen mukaan yrityskohtaiseen sopimiseen siirtyminen ei ole laskenut palkkoja metsäteollisuudessa eikä ohjelmistoalalla. Siirtyminen pois liittotason sopimisesta vaikutti tutkimuksen mukaan vain vähän palkkojen tasoon tai niiden hajontaan.

Sopimisen rakenteiden muuttuessa merkittävästi työmarkkinoilla on ollut keskustelua siitä, laskevatko palkat rakenteiden muutoksen seurauksena.

Etlan tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan käynyt. Siirtymisellä pois liittokohtaisesta sopimisesta oli vain vähän vaikutusta alan palkkojen tasoon tai niiden hajontaan. Osalla työntekijäryhmistä palkat jopa nousivat.

Tiedot ilmenevät Etlan tutkimusjohtajan Antti Kauhasen tuoreista Etla-tutkimuksista. Tutkimukset on rahoittanut TT-säätiö.

FAKTAT Rakenteet murroksessa Vientialoilla työmarkkinoiden rakenteet ovat olleet murroksessa. Metsäteollisuus ry ilmoitti lokakuussa 2020, että se ei enää jatkossa ole työehtosopimusten sopijapuoli. Metsäteollisuudessa työehdoista sopiminen siirtyi yritys- ja liiketoimintatasolle. Teknologiateollisuudessa puolestaan vastuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta on siirtynyt uudelle työnantajayhdistykselle, Teknologiateollisuuden työnantajille. Muutoksen tuomia vaikutuksia oli, että teknologiateollisuudessa tietotekniikan palvelualalla yleissitovuus poistui. Yleissitovuuden poistuttua tietotekniikan palvelualalla on nyt useampi työmarkkinapolku. Teknologiateollisuuden työnantajiin kuuluvat yritykset noudattavat normaalisitovaa valtakunnallista työehtosopimusta. Osassa yrityksiä on yrityskohtainen työehtosopimus, osassa yrityksiä taas voidaan niin halutessa nojata henkilökohtaiseen työsopimukseen ja laista tuleviin reunaehtoihin.

”Huolet liioiteltuja”

Muutosten vaikutusten tutkiminen ei ole helppoa.

Käytännössä arviointi tehtiin tutkimuksessa siten, että metsäteollisuudelle ja ohjelmistoalalle muodostettiin tilastollisesti vertailuryhmät, joiden avulla kuvattiin sitä, miten palkat olisivat kehittyneet, jos alat olisivat pysyneet liittokohtaisessa sopimisessa.

Vertailuryhmä muodostettiin painotettuna keskiarvona muista toimialoista. Tutkimusaineistossa käytettiin tulorekisteriä.

Etlan tutkimuksen mukaan siirtyminen yrityskohtaiseen sopimiseen nosti paperiteollisuuden työntekijöiden ansioita hieman ja kasvatti yritysten sisäistä palkkahajontaa.

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden, mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä ohjelmistoalan osalta vaikutukset ovat pääosin samansuuntaisia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä.

”Huolet siitä, että siirtyminen pois liittokohtaisesta sopimisesta johtaisi palkkojen huomattavaan laskuun olivat selvästi liioiteltuja. Nyt julkaistu tutkimus osoittaa sen”, sanoo Etlan Kauhanen.

Kauhanen arvioi, että muutos lähemmäs yritystason sopimista on osa eurooppalaista kehitystä, mutta erityisesti metsäteollisuuden päätös on eurooppalaisittainkin merkittävä.

Etlan Kauhasen mukaan nyt saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin Euroopassa tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa saadut tulokset.

”Ei juuri muuta osapuolten neuvotteluasemaa”

Etlan tutkimuksessa todetaan, että eräs tulkinta tuloksille on, että siirtyminen pois liittokohtaisesta sopimisesta ei juuri muuta osapuolten neuvotteluasemaa ja tästä syystä havaitut vaikutukset palkkojen tasoon ja hajontaan eivät ole kovin suuria.

Tulokset ovat kuitenkin lyhyen aikavälin tuloksia. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset voivat olla erilaisia. Tähän on tutkimuksen mukaan useita syitä. Ensinnäkin yrityskohtainen sopiminen mahdollistaa aiempaa paremmin yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien kehittämisen. Näiden kehittäminen vie kuitenkin aikaa.

Toiseksi yrityskohtaisella sopimisella saattaa olla tuottavuusvaikutuksia, jos esimerkiksi työaikajärjestelyjä voidaan räätälöidä aiempaa paremmin yritysten tarpeita vastaaviksi. Tutkimuksessa arvioidaan, että mahdolliset tuottavuushyödyt näkyvät kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä, jolloin ne myös vaikuttavat palkkoja nostavasti.

