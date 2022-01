Yhdysvalloissa kiista rokottautumisesta ehtona työsuhteelle jakaa yrityksiä ja oikeuslaitoksia.

Maan korkein oikeus aloitti perjantaina käsittelemään Presidentti Joe Bidenin marraskuussa antamaa määräystä, jonka mukaan työntekijöiden, jotka työskentelevät yli 100 hengen yrityksissä, on joko hankittava rokotesuoja tai käytettävä maskia ja käytävä koronatesteissä viikoittain.

Tuomarien on tarkoitus ottaa kantaa hallinnon oikeuteen asettaa yrityksiä koskevia rokotevaatimuksia. Kaksi määräystä aikaisemmin käsitellyttä oikeusistuinta päätyivät erilaisiin kantoihin, ja konservatiivisen korkeimman oikeuden ennakoidaan kieltävän määräyksen toimeenpano.

Kuluneella viikolla myös 65 000 työntekijää Yhdysvalloissa työllistävä Citigroup kertoi alkavansa irtisanomaan rokottamattomia työntekijöitä. Bloombergin näkemän sisäisen muistion mukaan työntekijöillä on ensi viikon perjantaihin asti osoittaa, että he ovat hankkineet täyden rokotussuojan, mikä on yhtiön mukaan ”ehto työsuhteelle.”

Työntekijät, jotka eivät ehtoa täytä, siirretään palkattomalle vapaalle ja heidän työsuhteensa päättyy tammikuun lopussa.

Citigroup on yksi suurimpia yrityksiä, joka on valmis näyttämään rokottamattomille ovea. Monet muut yritykset ovat toistaiseksi tyytyneet lievempiin käytäntöihin, kuten vaatimaan rokotuksia niiltä työntekijöiltä, jotka haluavat työskennellä toimistolla.

Citigroupin rokotusvaatimus ei koske yhtiön työntekijöitä muissa maissa. Yhtiön mukaan yli 90 prosenttia sen työntekijöistä on osoittanut olevansa rokotettuja

