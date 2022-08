Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) tilannekuva valtiovarainministeriön budjettineuvotteluissa on poikkeuksellisen synkkä.

”Haluan sanoa suomalaisille, että kyllä me tästäkin selviämme, mutta samalla on myönnettävä, että kohtaamme näinä vuosina historiallisen poikkeuksellisia aikoja”, hän aloitti budjettineuvotteluja koskevan tiedotustilaisuutensa keskiviikkona iltapäivällä.

Saarikko sanoo suoraan, että taantuman riskiä ei voida sulkea pois.

”Ennakointi talouskasvusta ei näytä nyt kovin hyvältä. Kaikki ei ole nyt vain Suomen käsissä. Putinin hinnat, Putinin sota, energia, koko Euroopan teollisuus ja talous, Tämä sama tilanne piinaa ja vaivaa nyt muitakin.”

Valtiovarainministeri korostaa, että käynnissä on nyt yksi sodan seuraus: poikkeuksellisen laaja ja nopea hintojen nousu.

”Koska tilanne on niin poikkeuksellinen ja kehittynyt niin nopeasti, kenelläkään ei ole vastauksia. Me emme pysty tekemään ratkaisuja, jotka poistaisimme hintojen nousun vaikutukset. Se meidän on varmistettava, että emme ainakaan syvennä hintojen nousua. Ukrainalaiset maksavat järkyttävintä mahdollista hintaa, me kaikki muut näemme sodan nyt energiaan liittyvänä huolena. Energian hinta heijastelee käytännössä kaikkeen markkinoilla.”

Saarikko kertoo pyytävänsä valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkakuntaa jatkamaan työtä, jossa sähkön hinnannousuun etsitään ratkaisuja. Hän sanoo, että kaikki vaihtoehdot on käytävä läpi, eikä mitään vaihtoehtoja esimerkiksi sähkön verotukseen liittyen, suljeta pois.

Rahaministeri korostaa, että hallitus on jo tehnyt useita toimia hinta-ahdingon helpottamiseksi.Hän nostaa erikseen esiin polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamisen.

Saarikon mukaan alijäämä tulee olemaan useita miljardeja euroja, mutta tarkkaa määrää ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Ansiotuloverojen kevennys on ministerin mukaan edelleen pöydällä neuvotteluissa. Saarikko katsoo mahdollisen tuloveroalen olevan sidoksissa siihen, saadaanko syksyllä aikaan maltillinen palkkaratkaisu. Myös taantuman uhka vaikuttaa asiaan. Saarikko sanoi keskiviikkona, ettei ole tehnyt tuloveroalesta pohjaesitystä. Se tarkoittaa, että asia siirtyy budjettiriiheen.