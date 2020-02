Koronaviruksen alkuperäpaikan, Hubein maakunnan maakuntahallinto ilmoitti torstaina aamulla, että se on vahvistanut 14 840 uutta koronavirustartuntaa, mikä on kymmenkertainen määrä verrattuna keskiviikon numeroihin.

Koronaviruksesta aiheutuvia kuolemantapauksia vahvistettiin 242 kappaletta. Määrä on kaksinkertainen edellispäivään verrattuna. Yli 13 000 tapausta oli löydetty Hubein provinssin pääkaupungista Wuhanista, josta viruksen uskotaan saaneen alkunsa.

LUE SEURAAVAKSI:

Syy lukujen huomattavaan kasvuun on muutos määrittelykriteereissä. Uuden määritelmän mukaan koronavirustartunnan saaneeksi lasketaan henkilö, joka on osoittanut koronavirukseen viittaavia oireita. Hubein maakuntahallinto ei kuitenkaan ole toistaiseksi julkistanut uutta määrittelykriteriaa.

Virallinen koronavirustartuntojen määrä kohosi näin ollen Kiinassa lähes 60 000 todettuun tapaukseen. Kuolonuhreja taas on uusien lukujen mukaan yli 1 360 kappaletta. Kiinan kansallinen terveyskomissio ei kuitenkaan ole toistaiseksi ole julkistanut koko maan kattavia virallista tartuntatapausten määrää torstain osalta. Viime viikkoina terveyskomissio on julkistanut tuoreimmat luvut aikaisin aamulla Kiinan aikaa.

Torstaina ilmoitettiin myös Hubein maakunnan korkeimman poliittisen virkamiehen, Kiinan kommunistisen puolueen sihteerin Jiang Chaoliangin erosta. Hänen tehtävänsä ottaa välittömästi hoitaakseen Ying Yong.

Aasian markkinat reagoivat rauhallisesti uusiin koronaviruslukuihin. Eilisen pienen nousun jälkeen Shanghain komposiitti-indeksi oli torstaina noin puolen prosentin laskussa. Nikkei 225 -indeksi putosi noin 0,14 prosenttia, samoin Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi.

Maailmanlaajuisesti uusia koronavirustartuntoja on todettu Yhdysvaltojen Kaliforniassa, minkä lisäksi vietnamilainen kylä on asetettu eristyksiin. Japanin rannikolla olevassa Diamond Princess -matkustajalaivassa todettiin jälleen 40 uutta koronavirustapausta. Noin 3 700 matkustajaa on ollut karanteenissa laivassa 4. helmikuuta lähtien. Laivalla on viimeisimpien tapausten jälkeen todettu yhteensä 175 koronavirustartuntaa.

LUE SEURAAVAKSI: